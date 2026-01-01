閃耀新北1314跨河煙火 淡水、八里雙舞台 9萬人迎2026

新北年度壓軸盛事「閃耀新北一三一四跨河煙火」三十一日傍晚起，在淡水、八里盛大展開！儘管跨年夜下雨，仍不減民眾迎接新年的熱情，活動匯集雙主場流行音樂演唱會、特色市集、跨河煙火與人文地景漫遊，淡水、八里兩地舞台吸引近九萬人共度跨年。

新北市文化局昨（一）日表示，當天晚間八點十分，淡水、八里兩地舞台同步連線，主持人帶領新北市長侯友宜、美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、藝人黃偉晉以及市府團隊和全場民眾一起倒數，象徵淡水與八里因淡江大橋串聯而更加緊密。煙火於二十點二十六分準時施放，全長十三分十四秒，總發數超過三萬五千發，運用超過六十種色彩與多層次結構，讓淡水與八里夜空如同被畫筆點亮的絢麗畫布。

侯友宜表示，「閃耀新北一三一四跨河煙火」已成為新北的年度代表活動，市府團隊年年都希望用最好的表演、最美的煙火，陪伴市民迎接新的一年。今年以淡江大橋為串連象徵，展現淡水與八里共同迎接未來的願景，期待二○二六年淡江大橋通車後，能大幅改善交通、帶動觀光，讓新北更便利、更充滿活力。

新北市政府表示，淡水漁人碼頭與八里永續環境教育中心前廣場，陸續出現人潮，淡水、八里雙舞台同步開唱，淡水「星光舞台」由Y○Y○家族、○zone、張語噥Sammy、蘇慧倫、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝和全方位樂團，以及黃偉晉接力登場。

金曲歌王蕭煌奇攜手全方位樂團，以膾炙人口的經典歌曲，溫暖歌聲引起全場共鳴。