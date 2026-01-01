「閃耀新北1314跨河煙火」 淡水、八里雙舞台9萬人齊聚迎2026

「閃耀新北1314跨河煙火」31日20點26分施放13分14秒絢麗煙火點亮夜空。(圖:新北市文化局提供)

▲「閃耀新北1314跨河煙火」31日20點26分施放13分14秒絢麗煙火點亮夜空。(圖:新北市文化局提供)

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北一三一四跨河煙火」三十一日傍晚起，在淡水、八里盛大展開！儘管跨年夜下雨，仍不減民眾迎接新年的熱情，活動匯集雙主場流行音樂演唱會、特色市集、跨河煙火與人文地景漫遊，淡水、八里兩地舞台吸引近9萬人共度跨年。

晚間八點十分，淡水、八里兩地舞台同步連線，主持人帶領新北市長侯友宜、美國在台協會（AIT）處長谷立言、藝人黃偉晉以及市府團隊和全場民眾一起倒數，象徵淡水與八里因淡江大橋串聯而更加緊密。煙火於二十點二十六分準時施放，全長十三分十四秒，總發數超過三萬五千發，運用超過六十種色彩與多層次結構，讓淡水與八里夜空如同被畫筆點亮的絢麗畫布。

廣告 廣告

侯友宜表示，「閃耀新北一三一四跨河煙火」已成為新北的年度代表活動，市府團隊年年都希望用最好的表演、最美的煙火，陪伴市民迎接新的一年。今年以淡江大橋為串連象徵，展現淡水與八里共同迎接未來的願景，期待二０二六年淡江大橋通車後，能大幅改善交通、帶動觀光，讓新北更便利、更充滿活力。

兩大主舞台卡司包括韓國人氣天后HWASA、以《進擊的巨人》片尾曲爆紅的日本創作歌手?口愛等韓日藝人壓軸演出，為跨年夜掀起高潮。晚間淡水與八里舞台同步連線，新北市長侯友宜與受邀出席的美國在台協會（AIT）處長谷立言、市府團隊及現場民眾一同倒數，於二十時二十六分施放時長十三分十四秒的跨河煙火，在河岸的璀璨煙花下迎接嶄新的一年。

新北市政府表示，淡水漁人碼頭與八里永續環境教育中心前廣場，陸續出現人潮，淡水、八里雙舞台同步開唱，淡水「星光舞台」由YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、小男孩樂團、隨心所欲樂團、蕭煌奇、李炳輝和全方位樂團，以及黃偉晉接力登場。

其中，金曲歌王蕭煌奇攜手全方位樂團，以〈一定要成功〉凝聚現場能量，接續演唱〈好好先生〉、〈沒那麼簡單〉等膾炙人口的經典歌曲，溫暖歌聲引起全場共鳴。蕭煌奇更與淡水在地藝人李炳輝，同台合唱新歌〈輝煌旅行社〉及〈流浪到淡水〉；壓軸登場的韓國人氣天后 HWASA，則以舞台魅力震撼全場，一現身便引爆觀眾歡呼聲。HWASA 帶來新歌〈Good Goodbye〉，低沉而富有張力的嗓音，搭配極具力量感的舞台演繹，魅力四射的國際級演出，現場尖叫聲不斷。

八里「星月舞台」由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持，卡司陣容橫跨台、日、韓多組人氣與實力兼具的藝人。由 OPEN!家族與PALLAS帕拉斯揭開序幕後，梁文音、babyMINT、U:NUS、陳華、賴晏駒、梁舒涵&Dylan、以莉·高露Ilid·Kaolo等歌手輪番登台，現場氣氛持續升溫。

金曲天團動力火車登場時，全場歡呼聲四起，一連帶來〈除了愛你還能愛誰〉、〈我很好騙〉等多首經典歌曲，將跨年情緒推向高峰；全球大勢新星女團Baby DONT Cry帶來最新單曲〈I DONT CARE〉，以強勁舞步與青春能量接力演出，舞台熱度不減。壓軸登場的日本創作歌手，則帶來包括以《進擊的巨人》爆紅全球的〈惡魔之子〉等代表作，細膩而富穿透力的嗓音搭配情感張力十足的演唱，為八里星月舞台畫下最動人、最震撼的句點。