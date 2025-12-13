「閃耀新北1314跨河煙火」 雙主場雙舞台迎接2026

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」以淡水、八里雙主場打造全台唯一跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪河岸景點，白天以步行、單車或搭船低碳遊八里、漫步淡水古蹟風光，夜間參與跨年演唱會並欣賞13分14秒跨河煙火，在河岸最浪漫的場景中迎接2026。

新北文化局表示，十三行博物館推出「八里好行」線上地圖，由館員手繪規劃親子、攝影、文史、單車、寵物友善等多條推薦路線，並串聯Google導航，民眾能以最輕鬆的方式探索在地風貌。持十三行博物館當月門票還可享「十三門票吃喝加碼」優惠，超過百間店家提供餐飲、購物與住宿折扣。

廣告 廣告

淡水則以豐富的歷史文化景點吸引旅客，從老街漫步至紅毛城、小白宮、滬尾礮臺、海關碼頭及木下靜涯舊居等地，午後沿著河岸欣賞夕陽，感受淡水獨有的文化氣息與河景魅力。

今年跨年活動以淡江大橋為主軸，雙舞台將於12月31日下午4時30分同步開唱。八里舞台卡司包括動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、賴晏駒、梁舒涵&Dylan、PALLAS 帕拉斯、以莉‧高露Ilid Kaolo，以及全球新興女團Baby DONT Cry，壓軸由日本創作歌手樋口愛登場。淡水舞台則由Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝演出，最終由韓國人氣天后HWASA壓軸。更多資訊請上「閃耀新北1314跨河煙火」官網查詢。（新北市政府文化局提供）