「閃耀新北1314跨河煙火」首創淡水、八里 雙主場、雙舞台 韓日重量級藝人領軍跨年
▲閃耀新北1314跨河煙火八里「星月舞台」卡司－全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry。(圖:新北市文化局提供)
新北市文化局十八日表示，新北市年度跨年活動「閃耀新北一三一四跨河煙火」今年首創淡水、八里雙主場、雙舞台規模，自十二月三十一日下午四時三十分起正式開唱，卡司陣容跨越金曲、偶像與國際藝人。淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇領軍全方位樂團，壓軸更迎來韓國人氣天后HWASA，打造全台唯一跨河、最具國際感的跨年夜；八里舞台則由金曲天團動力火車、人氣男團U:NUS，以及年度最受矚目全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry接力演出。
淡水端的「星光舞台」以感動與視覺震撼並行，首先由深受小朋友喜愛的「YOYO家族」開場，以活力滿滿的歌舞帶來歡笑，為活動揭開溫暖又活潑的序章。人氣男團「Ozone」，以精準舞蹈與青春能量，成為臺灣年輕世代追捧的新偶像代表。甜美又具爆發力歌喉的創作才女「張語噥Sammy」接力帶來演出。「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫也將登台，以一首首經典曲目喚起跨世代回憶，用熟悉的聲音陪伴市民迎接跨年夜的溫柔時光。
接續由旋律清新、充滿能量的「小男孩樂團」與擅長以傳統器樂、民謠融入流行元素的「隨心所欲樂團」，以自在奔放的舞台魅力，展現樂團間跨界的熱情靈魂；人氣歌手「黃偉晉」同樣加入陣容，以獨特音色與舞台魅力帶來年輕世代最熱烈的回響。
金曲歌王蕭煌奇將率領學生時期所組的全方位樂團合體演出，象徵超過三十年的音樂情誼再度展開。他與李炳輝合作推出的新歌〈輝煌旅行社〉也將於跨年舞台合體演唱，呈現溫暖且真摯的音樂力量。壓軸演出的韓國人氣天后HWASA則以獨特嗓音與強大舞台魅力，帶來最具韓流能量的高潮演出。
「閃耀新北一三一四跨河煙火」今年以淡水、八里雙舞台為核心，同時結合淡江大橋景觀，打造全台唯一跨河跨年體驗。活動區域涵蓋淡水海關碼頭、漁人碼頭與八里左岸，規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題區，並將於二十時二十六分施放長達十三分十四秒的跨河煙火迎接二０二六。無論是想感受國際卡司的震撼舞台、金曲天團的經典魅力，或是欣賞最具特色的跨河煙火，新北市都是跨年夜最值得推薦的首選。
