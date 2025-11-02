閃耀無礙 共融無界—全國脊髓損傷者運動大會選手之夜溫暖登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為響應「國際身心障礙日」，彰顯對身心障礙者平權與尊嚴的重視，雲林縣救國團雲林縣團委會昨(1)日晚在虎尾立仁國小側門間辦理「2025第22屆全國脊髓損傷者運動大會」。現場匯聚全國選手、貴賓與民眾逾千人，場面熱烈感人，展現「共融、無礙、有愛」的核心精神。

「閃耀無礙之夜」慶祝活動，邀集全國脊髓損傷運動好手及上千名民眾齊聚一堂。(記者廖承恩翻攝)

活動邀請多組重量級表演者輪番登台，包括身障歌手張振華、蔡佩芙，以真摯歌聲打動全場；臭豆腐大樂隊、雲火樂團與趙敦毅帶來搖滾與流行樂融合的動感演出；活力ZUBA團隊熱舞開場、川劇變臉與魔術秀更掀高潮。演出多元且具包容性，讓身心障礙者的才華與生命力盡情綻放，為晚會注入希望與能量。

社會處長林文志、救國團雲林縣團委會主委賴淑娞、中華民國脊髓損傷者聯合會理事長張木藤、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑等貴賓皆親臨現場。林處長表示，雲林縣長期推動無障礙友善環境，期盼藉此活動強化社會支持網絡，讓身障者能安心參與公共活動、展現自我價值。

活動邀請多組重量級表演者輪番登台。(記者廖承恩翻攝)

救國團雲林縣團委會主委賴淑娞指出，救國團長期投入公益與青年服務工作，「我們希望讓社會看見身障朋友不只是被幫助的對象，更是創造價值的主體。」她感性地說：「每一位選手、每一個笑容，都是生命力量最動人的見證。」這場活動不僅是慶祝，更是一次「以生命鼓舞生命」的行動。

活動以「舞動多元‧共融無礙」為主題，展現對《身心障礙者權利公約（CRPD）》精神的實踐，強調平等參與與文化共榮。主辦單位結合政府、民間團體與志工資源，讓身障者在音樂、藝術、體育中盡情發光，同時促進社會大眾對多元族群的理解與尊重。晚會現場掌聲不斷，觀眾紛紛表示活動「真誠、動人、有力量」，充分體現「友善雲林」的包容溫度。

雲林「閃耀無礙之夜」熱情 登場，身障選手展現堅毅與 自信風采。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府表示，本次「閃耀無礙之夜」不僅是一場表演盛會，更是一場社會教育與情感交流。活動以實際行動落實平權理念，鼓勵身心障礙朋友走出戶外、參與社會，凝聚全民共識，讓雲林成為「共融無礙、希望同行」的典範城市。