閃車撞停車格3車 目擊民眾嚇：以為又是毒駕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一輛白色轎車行經中山路時，疑似為了閃避突然變換車道的休旅車，失控撞上路旁停車格內車輛。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區9日晚間發生一起交通事故，一輛白色轎車行經中山路時，疑似為了閃避突然變換車道的休旅車，失控撞上路旁停車格內車輛，事故一口氣波及3輛停放車輛。由於撞擊力道不小，現場零件散落一地，讓不少路過民眾誤以為又是毒駕肇事，所幸事故未造成人員傷亡。

閃避鬼切失控撞車

一輛休旅車行經路口時突然切入外側車道，後方白色轎車見狀緊急轉向閃避，不過轎車在變換方向後失去控制，隨即衝向路旁停車格，接連撞上停放車輛，猛烈撞擊聲響驚動附近民眾。

一撞波及3輛停放車

事故發生於9日晚間9時多，地點位在新北市蘆洲區中山路，撞擊後現場車殼碎片與零件散落滿地，事故除了肇事轎車外，還波及路旁停放的3輛車輛，造成車體受損。有民眾經過現場，看見車輛撞擊情況嚴重，一度以為又是毒駕釀禍。

駕駛無酒毒駕情形

警方獲報後到場處理，確認孫姓駕駛沒有酒駕或毒駕情形。孫姓駕駛向警方表示，當時是為了閃避突然變換車道的休旅車，才導致車輛失控發生事故，所幸整起事件未造成任何人員傷亡。至於事故詳細發生原因、肇事責任歸屬，以及後續賠償問題，仍有待警方進一步調查釐清。

廣告 廣告

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

收訊息「可跟我老婆發生關係」！新北男火速赴約 結局令人傻眼

紫爆警戒！新北豪雨今晚開炸 高風險區一次看

毒駕欠7.5萬不繳！存款剛遭扣押 他秒找老闆衝分署

