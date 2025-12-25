閃辭後爆輕生！前台南消防局長李明峯收賄 遭羈押禁見

前台南市消防局局長李明峯日前閃辭。（圖／翻攝自台南市消防局官網）





前台南市消防局局長李明峯日前閃辭，不過6天後就驚傳在摩鐵輕生，送醫救治後無大礙，今（25）日再爆出他涉犯《貪污治罪條例》，曾與楊姓消防設備業者收受逾300萬元匯款，檢方訊問後，李、楊兩人於凌晨遭到當庭逮捕並聲押，晚間法院裁定兩人羈押禁見。

據了解，李明峯任職台南市消防局長15年，12月中卻突然閃辭，之後又在汽車旅館自殘，引發外界各種猜測。檢方和廉政署立即展開搜索，偵訊後認定李明峯和楊姓女業者，共同收受另一名曾姓消防設備業者的賄款300多萬。

