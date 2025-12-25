閃辭消防局長！李明峯涉貪300萬元 與女友人遭收押理由曝光

台南市消防局長李明峯（左圖，台南市政府提供）突然請辭，市長黃偉哲准辭。



台南市前消防局長李明峯日前閃辭獲准，後爆出涉嫌與消防設備業者楊某勾結，收受超過300萬元賄賂，還利用職權影響消防設備銷售和審核過程。檢方於24日展開調查，李明峯與楊某於25日凌晨被捕，法院裁定兩人羈押禁見。

台南地檢署指控，李明峯在任內負責審核民間捐贈的消防設備車輛和建物消防安全設備，並與女友人、消防設備業者楊某共同收受曾姓業者的賄賂，金額高達300萬元。曾姓業者因此在消防設備車輛的銷售中獲得了大量營收，順利送審的消防設備工程順利通過。

廉政署和檢方於24日針對台南市消防局展開搜查，並傳喚多名相關人員到案。李明峯與楊某先後到案接受調查。經過初步調查，檢方認為李明峯與楊某在案件中牽涉重大，且有足夠的證據支持其涉嫌貪污的罪行。

台南地院於今（12/25）日晚間開庭後裁定，李明峯與楊某被羈押禁見，並禁止與外界接觸。法院認為，兩名被告涉嫌重大貪污，且有逃亡、湮滅證據或勾串證人的風險，因此裁定羈押；考量犯罪情節及公共利益，被告無法以保釋或限制居住等替代手段處理。

目前，案件仍在進一步調查中。

