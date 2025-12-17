閃辭的台南前消防局長傳自傷送醫 醫院回應了

台南前消防局長李明峯傳出自傷，目前在奇美醫學中心救治，沒有生命危險。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕任職15年、創直轄市消防局最久紀錄的台南前消防局長李明峯上週五閃辭，引發關注，今晚再傳出他疑似在汽車旅館自傷，消防隊員獲報，緊急將他送往奇美醫學中心救治，幸無生命危險。院方回應，醫療團隊正進行相關處置，病況穩定。

奇美醫學中心聲明指出，感謝各媒體的關心，院方將全力提供李前局長醫療協助，並依病人與家屬意願，暫不對外公布詳細病情。

奇美醫學中心也籲請外界給予病人及其家屬隱私與空間，再次感謝各界關心。

目前傳出，李明峯在摩鐵休息，晚上9點左右時間到了仍未出來，人員查探發現他上肢有傷，血流如注，消防隊趕緊派救護車將他緊急送醫。

台南市前消防局長李明峯摩鐵自傷送醫 親友曝原因

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

