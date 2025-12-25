閃辭、摩鐵濺血捲貪污！台南市前消防局長「收賄300萬」羈押禁見理由曝

社會中心／羅欣怡報導

台南市前消防局長李明峯涉收賄300萬元，法院裁定羈押禁見。（資料畫面／南市府提供）

台南市前消防局長李明峯涉收賄300萬元，廉檢24日兵分8路進行搜索，傳喚10人到案說明。25日晚間，李明峯以及楊姓女業者遭法院裁定羈押禁見，台南地院也進一步說明原因。

李明峯12日凌晨退出群組閃辭獲准，之後又在摩鐵自傷濺血送醫，引起各界議論紛紛，似乎都在為廉檢的搜索行動埋下伏筆。

李明峯辭職12天後，廉檢無預警發動搜索，包括李明峯在內，一共帶回4涉嫌人、6證人問訊，經檢察官漏夜訊問，當庭逮捕李明峯，以及消防設備業者楊女。

法院認為李、楊兩人涉嫌犯罪可能性高；其中，李明峯涉嫌在執行公務時收受賄賂；楊姓女業者則涉嫌教唆或參與收賄。法院進一步考量，2人均有相當理由足認有逃亡之虞及勾串證人、共犯或湮滅證據之虞，認無法以具保、責付、限制住居代替羈押，而有對被告2人羈押之必要，因此裁定將兩人羈押禁見。可上訴。

整起事件起因於今年8月出現匿名爆料，指出消防月曆、各個分隊17車及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位，質疑消防局圖利；據悉，台南市消防局2年前開始倡議，引進高壓細水霧幫浦消防車，但由於未編列相關預算，得靠民間企業、友人捐贈，但都得透過楊姓業者。

據悉，楊女原本經營數位行銷公司，承攬消防月曆，在消防局力推水霧車後，在7月成立科技公司，獨家經銷水霧車以及裝備，疑從中不當牟利。台南地檢署經表示，李明峯自112年起與楊女共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營利，以及送審消防設備工程相關資料，得以順利通過等對價。

