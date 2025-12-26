閃辭13天！台南消防前局長李明峯涉貪遭羈押 黃偉哲：他已不是市府的人

記者林昱孜／台南報導

台南市前消防局長李明峯與楊姓女密友，涉嫌聯手向曾姓消防業者收賄300餘萬元，遭檢方聲押獲准。本月12日凌晨退群組閃辭，之後在摩鐵自傷送醫，在涉貪事件爆發後，似乎也有了合理解釋，針對此事，台南市長黃偉哲在25日下午，面對媒體提問時表示，李明峯已經不是市府的人，不知道要怎麼處置。

台南市前消防局長李明峯閃辭後，從市長黃偉哲手上接過感謝狀。（圖／台南市府提供）

李明峯12日凌晨退出群組閃辭獲准，之後又在摩鐵自傷濺血送醫，引起各界議論紛紛。豈料，李明峯辭職12天後，廉檢無預警發動搜索，包括李明峯在內，一共帶回4涉嫌人、6證人問訊，經檢察官漏夜訊問，當庭逮捕李明峯，以及楊姓女密友，向法院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署查出，李明峯與楊姓女密友涉嫌收賄300餘萬元。（圖／翻攝台南市消防局官網）

據悉，楊姓女密友原本經營數位行銷公司，承攬消防月曆，在消防局力推高壓細水霧幫浦消防車後，在7月成立「一人科技公司」獨家經銷，民間企業願意捐助，就得透過楊女簽約下單，再由其向曾姓男子公司購買消防設備車輛，並從中收取回扣；台南地檢署查出，李明峯與楊姓女密友自112年起已收賄300餘萬元，另協助曾男送審消防設備工程相關資料，順利通過。

李明峯閃辭獲准後，17日傳出在摩鐵自傷濺血送醫。（圖／翻攝畫面）

李明峯閃辭、自傷，原因引發外界諸多揣測，直到到後來涉貪遭搜索曝光後，似乎一切有脈絡可循；對於李明峯遭到法院羈押禁見，台南市長黃偉哲25日受訪時表示，「他已經不是台南市政府的人了，我不知道要怎麼處置」。台南市消防局長楊宗林則表示，尊重司法，會全力配合檢廉偵辦。

