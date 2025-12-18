閃辭6天摩鐵濺血！他揭台南前消防局長李明峯自傷內幕 醫院曝光現況

記者林昱孜／台南報導

台南前消防局長閃辭6天後摩鐵濺血，引起各界震驚。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市消防局長李明峯本月21日請辭獲准，6天後，李明峯傳出「血濺摩鐵」自傷送醫，消息傳出後引起震驚，各種傳聞滿天飛；台南市消防局證實此事，目前意識清醒，生命跡象穩定。至於到底在摩鐵裡發生何事？知情人士透露，疑似因夫人起爭執，聚餐酒後到汽車旅館休息，不慎劃傷手臂。

台南市消防局長李明峯12日下午5點46分，於消防主管群組發出公開信，當日隨即請辭獲准。（圖／民眾提供）

21日晚間，台南市南區某汽車旅館傳出受傷案件，消防局獲報後立即趕到現場，接著就獲悉傷者為前消防局長

李明峯。台南市消防局表示，傷者表示「不小心割到右手肘」，經救護人員確認後，手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，意識清醒，生命徵象穩定。

廣告 廣告

台南市前消防局長李明峯閃電請辭，16日剛收下市府頒發的感謝牌，今日就傳出受傷意外。（圖／台南市府提供）

六都任職最久消防局長，閃辭震驚各界，又在6天後傳出在摩鐵自傷，立即引起各界議論紛紛。知情人士透露，李明峯退休後仍有許多餐會、應酬，17日酒後原訂請夫人接送，但兩人卻為此發生爭吵，李明峯因而酒後前往汽車旅館休息，接著就傳出血濺摩鐵消息，經縫合後已無大礙。

奇美醫院表示，目前李前局長已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定。院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情。請外界給予病人及家屬隱私與空間，感謝各界關心。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

香酥鴨老闆酒駕收魂！法院認證「黑歷史」全被挖出 偷技術做生意還掌摑

2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員

香酥鴨名店老闆酒駕收魂！女清潔員舅淚崩「下身全碎」：5修復師補大體

出班收垃圾⋯酒駕男害勤奮情侶「隔陰陽」！男友擦乾眼淚堅強1句惹哭網

