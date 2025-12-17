閃辭6天 台南前消防局長李明峯傳自傷

創下直轄市消防局長任職最久紀錄的台南市政府前消防局長李明峯，在任職15年後突然在本月12日無預警閃辭，震撼台南政壇，目前離職原因仍眾說紛紜。不料，李明峯剛閃辭6天，17日晚間7時多卻在台南市南區某汽車旅館傳出自傷案件，幸好經送醫治療，無生命危險，警方正在釐清案發原因。

市府消防局119勤務指揮中心昨日晚間7時37分接獲南區某商旅報案，指有住宿客人受傷。救護人員到場後，赫然發現傷者為前局長李明峯，據李表示，中午參加朋友餐敘後，因不勝酒力到汽車旅館休息，不小心割到右手肘，經救護人員確認後，手部有刀傷和血壓偏低，經送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

今年66歲的李明峯中央警察大學消防學系畢業，並取得義守大學管理研究所碩士學位，自台南縣市合併升格後即擔任首任消防局長，任職期間長達15年。

李明峯任內先後歷經賴清德、黃偉哲等兩任市長，期間各局處首長頻頻更迭，但他始終屹立不搖，創下6都任期最久的消防局長紀錄。

不料，本月12日凌晨，他突然在台南市政府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」，隨後退群，同日上午就傳出閃辭消息。

市府16日才剛舉辦消防局長就職典禮，由新任局長楊宗林宣誓就職，市長黃偉哲也在會上向前局長李明峯致贈感謝紀念牌，感謝對方多年貢獻。沒想到，李明峯收下感謝牌後，昨天晚間即傳出受傷意外，也讓請辭風波增添疑雲。（全國各縣市安心專線1925）