閃過張又俠落馬風暴？共軍官宣董軍與俄防長視訊

中共國防部官網27日發布了中國國防部長董軍與俄羅斯國防部長別洛烏索夫視訊通話的消息，這是網傳董軍遭撤職後一個月，首次由中共官網公布董軍的公開行程，使用的職稱仍是國防部長，尤其在中共中央軍委副主席張又俠遭官宣落馬3天後，這是否意味著董軍閃過了這次軍中的清洗風暴，格外引發關注。

共軍發布中國國防部長董軍27日與俄羅斯國防部長別洛烏索夫視訊通話的消息。在此之前，中俄兩軍高層互動多由張又俠領銜。不過，早在去年12月網路就盛傳了董軍遭撤職的消息。

包括自媒體「猴哥雜談」去年12月22日就爆料，中共中央軍委決定開除董軍軍籍，取消其海軍上將軍銜，由軍紀委對董軍違紀問題立案審查。接著，旅美時事評論員蔡慎坤在去年12月25日也發文指出，董軍已被免去國防部長，但還給他保留了上將的待遇，至於下一步查不查他，還得以觀後效；最終上將軍銜也有可能也會被剝奪。

除此之外，包括了自媒體「山河東夫」、知名政治學者劉軍寧及時事評論人蔣罔正，也紛紛對外爆料了董軍可能遭調查撤換的消息。

而根據媒體報導，董軍最近一次公開露面是在去年12月22日現身中國新任東部戰區、中部戰區司令晉升上將軍銜儀式，當時官媒央視新聞畫面顯示，僅有張又俠、張升民、劉振立、董軍4名上將出席了本次晉升儀式，董軍是唯一坐在台下的上將。

而在此之後，網上幾乎沒有董軍對外公開的活動消息及行程，就連中共國防部官網有關董軍的訊息，也都只停留在去年11月5日董軍和塞爾維亞國防部長加希奇舉行會談的消息，也就是，董軍在近一個月幾乎沒有公開的訊息，更讓外界議論紛紛，尤其在張又俠事件後，更臆測董軍會不會是下一個落馬的軍頭。

如今，中共國防部官宣了董軍的行程，並且是以國防部長的職銜行事，這是否代表了董軍閃過了這次張又俠清洗的風暴，可以全身而退，恐仍有待觀察。不過，或許因為人事變動太快，就在國防部官網官宣張又俠及劉振立遭立案調查後，原本在官網中有介紹中共軍委會成員的「高層」欄位卻已悄悄消失不見了。