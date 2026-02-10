閃違停遭撞！ 騎士還能講電話 下秒倒地昏迷

當時騎車的61歲張姓騎士遭撞，突倒地昏迷。（圖／東森新聞）





台中北屯中清路上發生一起車禍意外，一名騎士為了要閃避違停，一不小心就遭到正要右轉的休旅車給撞上，雖然撞擊力道不大，但騎士意識不清突然昏迷，讓在場所有人全嚇壞。

白色休旅車停放路中央，機車就倒在一旁，員警在周遭不斷來回巡視，因為這裡剛發生車禍意外。

事發就在9日晚間，台中北屯中清路二段，一間米糕店前，當時騎車的61歲張姓騎士，為了閃避店門口違停車輛，起步正準備直行，卻遭到右轉的沈姓女駕駛給撞上。雖然撞擊力道不大，但騎士卻意識不清，倒地昏迷，馬上就被送醫治療。

肇事駕駛：「我下車的時候，那個阿伯是站起來的，講電話的時候還好好的，然後突然就手機掉下來，就倒地了，我去摸他脈搏還有心跳，我就跟119聯絡。」

事後警方針對駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形，至於詳細肇事原因，及責任歸屬，都有待警方進一步調查離情。

