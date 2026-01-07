閃避不及碰撞左轉車 男子駕駛轎車翻覆幸僅輕傷

〔記者周敏鴻／桃園報導〕55歲王姓男子6日晚間10點多，駕駛休旅車行經桃園市中壢區自強一路，要左轉進入自強四路時，與對向直行、由25歲鄧姓男子駕駛的轎車發生碰撞，轎車碰撞後翻覆，還好鄧男、王男都僅有輕微擦挫傷，警方說，雙方酒測值都為0，肇事責任仍待進一步釐清。

警方說，王男當時駕駛休旅車沿自強一路往自強二路方向前進，準備左轉進入自強四路時，對向車道上的鄧男駕駛轎車來不及閃避，兩車因而發生碰撞，鄧男的轎車於碰撞後翻覆；呼籲用路人行經路口左轉時，應減速慢行並禮讓直行車輛，以確保自身與他人行車安全。

