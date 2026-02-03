閃避迴轉貨車失控！ 砂石車「轟炸式」撞爛早午餐店2傷

嘉義縣 / 綜合報導

一輛砂石車撞進嘉義縣朴子市一間早午餐店，整間店像被轟炸過一樣滿目瘡痍，警方調出監視器，發現砂石車是為了閃避路口處迴轉的貨車，先失控撞了貨車，然後追撞另一輛卸貨的小貨車，最後衝進早午餐店裡，砂石車司機及貨車司機2人受傷，幸好早午餐店沒有客人，老闆夫妻驚險逃過一劫，就連隔壁的檳榔攤也差點被波及。

貨車路口處迴轉，對向砂石車來不及閃避，撞了上去，車輛失控再追撞正在卸貨的白色貨車，衝進路旁早午餐店，早午餐店老闆說：「沒有，沒有時間反應啦，它當時就直接(撞)進來了。」

店面結構嚴重變形，菜單招牌被撞掉，騎樓的機車也撞爛，現場宛如被轟炸過一樣殘破不堪，散落滿地物品一片狼藉，早午餐店業者說：「我在煮麵，聽到碰一聲先跑啊，不知道發生什麼事情，嚇到，真的有嚇到。」

砂石車司機一度受困在變形的車頭裡，消防人員趕到即刻救援，駕駛36歲，他頸部疼痛不過意識清楚，搜救人員拿出破壞器材救他脫困，一名貨車司機也受傷。遭波及車輛駕駛說：「我看沒剎車痕，我看可能沒剎車，不然不會那麼大力，撞到後面再撞我的車尾。」

捏了把冷汗的還有早午餐店，當時店裡沒客人，老闆夫妻倆在備料，驚險逃過一劫，早午餐店業者說：「還好，還好這時間我們站在中間，如果在前面是早餐的時間就麻煩了，因為前面，前面都客人一大堆。」而一旁的檳榔攤也被波及，檳榔攤住戶說：「我本來摩托車翻倒，我人要跑了啊，我看到他(砂石車)歪過來，不會撞，不會向我。」記者VS.檳榔攤住戶說：「(媽媽算是在這第二間這邊，剛好進去後面吃飯就對了)，對，(沒有波及到就對)，對，對，(要不然媽媽那時候通常她都會坐在前台)，對，她會坐在檳榔攤。」

事發在今(3)日上午，嘉義縣朴子市，砂石車為了閃迴轉貨車，沒想到失控連環撞，嘉義縣朴子分局交通事故處理小組小隊長葉俊志說：「侯男(小貨車駕駛)未注意來車狀況迴轉造成交通事故。」整台砂石車撞進店裡，要是當時有顧客，可是想躲也躲不了，驚悚意外險些成為奪命瞬間。

