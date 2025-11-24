「閃電五連鞭」馬保國揚言抗日！台灣有事惹怒他了：殺氣充滿全身。圖／翻自@whyyoutouzhele

以「閃電五連鞭」走紅的中國武術家馬保國，最近又有新的影片發布，這次他批評日本首相高市早苗的台灣有事論，甚至揚言要抗日且「殺氣充滿全身」，再度引來網友熱議。

馬保國自稱自己是退役解放軍，擁有中國共產黨30年黨齡，他直呼這次日本「自不量力，公然支持台獨分子，挑釁我們強盛的偉大祖國」，他還稱一聽到這些消息就：「怒髮衝冠！」、「復仇的殺氣充滿全身！」、「如果有人再到日本旅遊，是不是忘記了他是個中華兒女！」

馬保國的這段影片，隨即引來網友討論，不過大多數網友對他開酸：「他急著掙錢，音都破了！」、「看到他這樣上戰場，我就放心了。」、「聽說他早就把兒女送出國留學，純粹是想學吳京掙錢，他腦子清楚地很。」、「馬保國不是武術大師，但的確是流量大師。」

馬保國在2017年以「閃電五連鞭」闖出江湖，更成為網路紅人，之後也受邀上遍各種公開活動，甚至是夜店，馬保國都很樂意在現場表演閃電五連鞭。馬保國雖然在2020年宣布自己從武術界退休，但仍活躍於網路和娛樂活動場合，不過在2023年，馬保國在鄭州火車站曾徒手制服一名醉漢，當時引發網路熱議，也讓馬保國形象變得較為正面。



