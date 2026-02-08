即時中心／徐子為報導

日本眾議院大選已於今（8）日當地時間8時（台灣時間7時）截止投票，隨即開票。根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）最新的計票結果預測，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）領導的自民黨，不僅單獨過半，與日本維新會共組的執政聯盟，已篤定跨過310席，達到2/3日本修憲門檻。對此，總統賴清德也在社群平台X上發文，祝賀高市早苗大獲全勝，彰顯日本選民對她的信任與期待，更期待與高市合作，盼能持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰。

NHK報導，執政聯盟已篤定最少拿下312席，這超越眾院2/3的310席門檻，可對參議院否決的法案再表決，還可啟動修憲公投程序。歷史上，2005年「郵政解散」與2014年「安倍經濟學」解散時，執政陣營（自民+公明）都曾突破310席，不過歷史上，自民黨尚未單獨達到該數字過。



賴清德表示，誠摯恭喜高市早苗在今日大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待。這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。



賴清德進一步向高市喊話，期待與她合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願高市的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。













原文出處：快新聞／閃電改選收效！自民黨獲「歷史性大勝」 賴清德賀高市：期待台日兩國續合作

