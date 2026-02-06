閃電移籍老牌經紀公司 暗黑女神「河北彩花」回來了

日本AV女優河北彩伽宣布將移籍T-POWERS，與大槻響、櫻空桃當同門師姐妹。（翻攝河北彩伽 X）

日本暗黑女神 河北彩伽 今（6日）透過社群平台發表長文，正式宣布將藝名改回「河北彩花」，並移籍至擁有380位女優的日本老牌經紀公司T-POWERS。她在貼文中坦言，當年重返這份工作時，從未想過能一路走到現在，更沒有預料自己能持續活動這麼長的時間，對一路以來始終支持自己的粉絲表達深深感謝。

河北彩伽很喜歡台灣，去年曾在台北時裝周走秀。（翻攝河北彩伽 X）

河北彩伽也提到，迎來出道第年之際，自己已歷經出道、暫別與復出等不同階段，如今選擇重新以「河北彩花」之名出發，是對過去一路走來的珍惜，也象徵人生與事業即將邁入全新篇章。她形容，未來將以「第三章」的自己，勇敢嘗試更多不同的挑戰，帶來嶄新的面貌。

河北彩伽好身材與演技圈粉無數，每支作品都是排行榜常勝軍。（翻攝河北彩伽X）

河北彩伽於 2024 年 3 月 宣布加入 Mine’s 經紀公司，並將藝名中「彩花」的字形改為「彩伽」（日文讀法相同），當時被視為她為了重新定位自身發展、拓展事業版圖所做的重要決定。改名後的兩年多期間，她依舊維持高產能與高人氣，推出的作品持續穩居FANZA榜單上位圈，並於 2025 年台北時裝周走秀，在舞台上分享對台灣的喜愛之情，稱台灣是「自己很愛的地方」。

河北彩花已出現在T-POWERS公司官網的女優名單上。（截圖自T-POWERS 網頁）

她也一直積極發展自己的可能性，除了連續多屆擔任 TRE 台北國際成人展代言人，同時跨足音樂領域，以名義 「萌名」發行個人單曲〈ずっと一緒に〉，展現不同於以往的多元面向。如今她宣布改回「河北彩花」，正式邁向人生的「第三章」，也向粉絲喊話，希望未來仍能繼續獲得大家的支持與陪伴。

