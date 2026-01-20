閃電解散國會 高市早苗的政治豪賭

高市早苗19日正式宣布解散國會，27日公告、2月8日將舉行眾議院大選。圖／日本首相官網

鄭子真／文化大學政治學系教授

2026年1月19日日本高市早苗首相宣布解散國會，預計於2月8日進行眾院大選。這是日本自戰後以來最短時間內解散國會，高市首相訴諸高支持率改選國會，意在推動令和8年國會總預算的通過。高市內閣上台不到三個月，在迅雷不及掩耳的期間內進行選舉對自民黨有利，因為在野黨必須快速對應和整合，以推出有利的候選人與之競爭。尤以這次立憲國民黨與公明黨合併成為「中道改革連合」，候選人的推派與政策的磨合，將考驗在野黨的對應能力。

整體而言，此次眾院解散不僅牽動預算審議與政權穩定，也被視為對日本政黨動員能力與選民政治動向的一次重要考驗。高市首相在宣布解散國會時表示，「重大政策的轉換有必要交由國民作出判斷」，將此次解散定位為一次訴諸民意的政治決斷。其施政主軸以「積極的財政出動」為核心，反映政府在經濟與安全政策上的方向轉變。在具體政策層面，高市內閣提出規模達122.3兆日圓的國家總預算，創下歷史新高；其中防衛相關預算達9兆353億日圓，同樣刷新紀錄，凸顯政府對安全保障議題的高度重視。高市首相並進一步指出，未來不排除檢討與修正《國家安全保障戰略》等安保三文件，同時也提及推動修憲的可能性。

另一方面，朝野近期推動成立跨黨派的「國民議會」，聚焦社會保障制度改革。然而，在日本快速高齡化的背景下，政府一方面必須確保穩定且充足的財源以支應社會保障支出，另一方面又需回應各政黨對稅制改革的不同主張，政策協調難度升高。對於在國會中處於少數地位的自民黨而言力不從心。

在野黨方面，日本政壇出現新的整合動向。立憲民主黨與公明黨宣布合併，組成「中道改革連合」，試圖強化在野黨的競爭力。但是兩黨同時也宣布認同日本在存立危機之際可行使部分集體自衛權，這與公明黨以往強調和平主義的方針開始偏離。因為造成公明黨離開長期合作的自民黨懷抱，就是與鷹派作風的高市首相理念不合而分道揚鑣。當公明黨與立憲黨合作，卻又認可集體自衛權的操作，不禁啟人疑竇，加上公明黨的選民基盤來自創價學會，如何看待與立憲民主黨的合作，都成為考驗兩黨合併的成效。簡言之，政見方針的轉變和選民態度，都將檢驗兩黨合作是否能夠出現選票加乘效果，牽涉到未來在野黨的動向。

破除1990年代以來自民黨與公明黨的長期合作，這次是首度自民黨與維新之黨的合作政權首度面臨的全國性選舉。意味著是否開啟自維兩黨未來長期合作的可能性，取決於年底是否通過消費稅當中飲食稅降低為零，國會議員席次的減少10%、大阪都成立等動向。又或者自民黨藉由此次國會改選，力求單獨取得過半席次，從而降低對維新之會的依賴。意即此次選舉結果不僅將影響在野黨的合作動向，也將左右日本執政黨未來聯盟結構的走向。

而國民民主黨過去一度評估與自民黨展開合作的可能性，但隨著高市首相支持率走高，近來頗有與自民黨漸行漸遠的意味存在。現階段高市首相解散國會呼籲民眾投票，以及訴諸自民黨可以取得席次過半的目標，對高市而言，具有破釜沉舟的意味。因為若是自民黨無法在此次選舉獲得亮麗成績，則可能迫使高市內閣下臺，反之，若是能成功取得過半席次，則有助於鞏固高市首相的領導地位，使自民黨重回亮麗執政舞台和具有更強大的政治話語權。

