閃電訪美行程曝光！黃國昌不公開參訪單位：盼獲第一手可信賴軍購資訊

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（11日）結束新北後援會成立大會後，隨即赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。登機前黃國昌受訪說明，此行定調「閃電、精準」，一行人自今日晚間7時50分出發，1月12日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨5時返抵國門後於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

黃國昌指出，特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。這次前往華府最主要目的是針對國人關心的軍購與關稅議題，得到美方可信賴的資訊，表達台灣人在議題上關切角度。不過，參訪單位與對象基於彼此間互信默契，這時候無法清楚詳細報告。

黃國昌說，自己身兼民眾黨主席與台灣民眾黨立法院黨團總召，要以嚴肅態度向國人報告，民眾黨一向堅定支持台灣國防自主以提升國家安全，然而身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。

面對賴清德總統去年11月25日透過媒體公布1.25兆美元鉅額軍事採購預算，黃國昌呼籲，執政黨將「軍購特別條例」送入立法院審議，主動提供清楚且必要資訊，以使國會清楚了解國防軍購內容，可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知3000餘億元、不到四分之一之項目與金額，使監督與討論工作毫無立基；此外，自去年4月起，國人至為關注之台美關稅談判始終尚未底定，對國內中小企業與產業前景造成影響難以評估，他認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通，希望獲得第一手信賴資訊。

黃國昌強調，面對不斷變化的國際局勢，台灣民眾黨將持續站在最前線，秉持理性態度，對政策務實監督。民眾黨堅信資訊的流通與公開非但不是阻力，反而有利於國家與國會乃至人民的溝通、更是提升政務效率及政府廉潔之不可或缺要件，也方能為台灣的經濟繁榮與國防安全鋪就堅實的基石。

