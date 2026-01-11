閃電訪美談國防預算與高關稅 黃國昌：細節返台後說明

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌今（11）日晚間將閃電率團出訪美國，對於相關細節，黃國昌下午受訪時說，其實不管是有些關於台灣的國防軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情。作為一個負責任的在野黨，當執政者擺爛的時候，他們有責任要撐起這個國家，也是在這樣子的脈絡，他們認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見，那傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，那同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌下午出席新北市後援會成立大會活動，會前受訪時被問到，今天突然宣布訪美行程，此次訪美的目的是什麼？此次行程是民眾黨向美方接洽，還是美方找民眾黨去？

黃國昌回應，這件事情雙方聯繫跟接洽其實已經有一段時間了，那只不過說，基於對美方那邊的尊重，所以到今天才跟大家進行報告。那更具體的內容，傍晚到機場的時候會再說明。

黃國昌說，其實不管是有些關於台灣的國防軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情。作為在野黨，他們非常努力地，在台灣想要能夠得到足夠的資訊，只不過令人非常非常地遺憾，民進黨一直在台灣的內部製造敵人，一直在台灣製造撕裂，那甚至把在野黨全部打成中共同路人。連台灣民眾黨去擁護普丁、擁抱習近平，這種不實的言論，賴清德都講得出來。到目前為止，沒有任何的澄清、沒有任何的道歉。

黃國昌表示，作為一個負責任的在野黨，他曾經說過，當執政者「擺爛」的時候，他們有責任要撐起這個國家、有責任要讓這個國家向前走。那也是在這樣子的一個脈絡下面，他們認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見，那傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，那同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。

黃國昌說，很多細節其實並不是他不願意跟各位報告，因為到昨天下午，他們有多方確認，所謂多方確認包括了，不管是AIT或者是美國那邊相關的單位，有多方確認，那對於很多細節，基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明，但等到從美國回來了以後，他將會在週三上午再另外召開記者會向大家說明。



