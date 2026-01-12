閃電訪美遭綠營批評 黃國昌痛斥：只想鬥臭在野 反映自身格局低下

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌昨日下午啟程快閃訪美，將赴美國華府與美國部門就國防與高關稅議題會談，對於綠營諷刺，在野黨主席又不能代表我國簽字，是要代表誰、談什麼？黃國昌今（12日）痛斥，民進黨腦袋想的總是如何鬥臭在野黨，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌於臉書發文指出，他正在轉機途中，看著民進黨對民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。

廣告 廣告

黃國昌質問，「我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？」為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜。

黃國昌強調，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌說，「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喊話賴清德 蔣萬安：應循陳水扁前例 好好和在野對話

突閃電訪美談國防、高關稅 黃國昌：週三早上返台開記者會說明