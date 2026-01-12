閃電訪美遭綠營譏諷 黃國昌轉機中回擊：格局低下、國家悲哀

台灣民眾黨主席黃國昌親自率團訪美。資料照。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌11日晚間出訪美國，綠營質疑黃過去批評立委在會期中出國，如今出國是雙標。黃國昌今天（1/12）在臉書發文表示，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌昨天晚間出發訪美，他昨天下午受訪說，不管是有些關於台灣的國防軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，「不僅僅是交換意見，傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。」他也表示，14日早上回到台北，當天早上會再另外召開記者會跟大家說明。

黃國昌今在臉書發文表示，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。

黃國昌說，「我們國家的執政黨，到底怎麼了？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」

他說，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌表示，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，民眾黨還是毅然起身，果敢行動。他重申：「當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

