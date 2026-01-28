閃靈刷手現身？最快花光年終獎金的星座

又到了令人開心的年終獎金發放時刻。本月薪水加上幾個月的年終，終於讓荷包充盈了起來。有些星座會馬上認真規劃新年度的理財計畫，但也有幾個星座，獎金一到手立刻花光光。左手進右手出的這些星座到底是誰？他們喜歡買些什麼？即刻為你揭曉最快花光年終獎金的前五名星座！

閃靈刷手第一名：獅子座

消費行為：只為奢華

購買商品：高檔貨

獅子座非常愛面子，喜歡能配得上自己的奢侈品。愛熱鬧加上講究排場，只要手頭稍微寬裕，便容易把錢花出去。尤其是發放年終獎金之後，馬上就要過年放長假，這正是返鄉聚會或是出國旅遊的好時節。返鄉的話絕對要光鮮亮麗到讓親朋好友羨慕、忌妒、恨；安排出國的話，獅子則是要吃、喝、玩、樂，樣樣通通來。

閃靈刷手第二名：雙子座

消費行為：滿足求知慾

購買商品：流行事物

雙子座對於新奇事物充滿求知慾望，時下流行什麼，只要荷包允許便會想方設法入手。偏偏這又是一個知識與科技日新月異的時代，東西那麼多，哪能全部都買下？因此昂貴的商品只好等到年終獎金大筆入袋後再來買。雙子可是會為了滿足那顆求知的好奇心，一次花光這些獎金呢。

閃靈刷手第三名：射手座

消費行為：衝動消費

購買商品：什麼都能買

射手座衝動又大方，對朋友十分海派，而且又沒什麼金錢觀。對射手而言，省吃儉用之類的行為，只有在快要吃土的月底才會發生。平常只要手頭上有點閒錢，他們就會到處買買買，過年家庭聚會多，各式彩券與獎金更是琳瑯滿目，賭性堅強的射手一定要大玩一把，無形中就花光年終獎金了。

閃靈刷手第四名：水瓶座

消費行為：精緻消費

購買商品：獨特性商品

探索自我、追求特立獨行的水瓶座，雖然大家都說他們是來自外星球的物種，其實他們只是在骨子裡住著一個文青罷了。他們買東西不在乎金額高低，只在乎商品獨特性，因此當年終獎金發下來，一場心靈對話的國外深度旅遊、一款觀望許久的單眼相機，這些又貴又獨特的商品，一下子便會花光他們的年終獎金。

閃靈刷手第五名：巨蟹座

消費行為：為愛消費

購買商品：能溫暖人心的商品

無論是家人或情人，只要是自己在乎的人，巨蟹座總是希望他們能得到的溫暖與照顧遠比自己得到的多更多，因此年終獎金一下來，巨蟹便直接進入狂買與大方「進貢」的節奏。獎金分配比例通常是：1/3用來包紅包孝敬父母；1/3為家中大大小小張羅過年菜餚、安排年節活動、給小輩們壓歲錢；1/3則拿來給情人買禦寒衣物、安排小旅行……等。任何可以為所愛的人帶來溫暖與幸福的事物，都是巨蟹會心甘情願花錢取得的。