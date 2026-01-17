閃靈林昶佐跨界大使！芬蘭旅展重金屬開唱 狂推銷台灣觀光

國際中心／黃柏元報導

台灣駐芬蘭大使林昶佐登北歐最大旅遊展。（圖／交通部觀光署提供）

北歐規模最大的旅遊展，1月15至18日於芬蘭赫爾辛基舉辦的Matka Travel Fair，每年有超過80個國家參展，吸引近五萬名旅遊業者與一般民眾參與。交通部觀光署已連續兩年在該活動參展，透過影像與現場互動，宣傳台灣的觀光。今年主辦單位特別邀請台灣駐芬蘭大使林昶佐登台演出，成為這次旅展主舞台唯一受邀演出的外國音樂表演者。

台灣駐芬蘭大使林昶佐登北歐最大旅遊展，邀請旅芬的台灣音樂團體「TAIWANIA(台灣杉)」合作。（圖／交通部觀光署提供）

同時，芬蘭主辦單位得知閃靈主唱林昶佐，於去年中任職台灣駐芬蘭大使後，主動邀請林昶佐於主舞台演出，成為本屆旅展主舞台唯一受邀演出的外國音樂表演者。為了讓演出更特別，林昶佐邀請旅芬的台灣音樂團體「TAIWANIA(台灣杉)」合作，包括布農族歌手Kiwa Takishusungan、三味線演奏家倪瑞興、小提琴家黃泰元，重新改編「烏牛欄大護法」、「暮沉武德殿」、「百萬遍」等閃靈經典歌曲，並搭配台灣自然景觀與文化地景等影像，讓旅展觀眾感受台灣的影音、美景與魅力。

台灣駐芬蘭大使林昶佐頻頻以芬蘭語跟台下民眾介紹台灣，向千湖之國「芬蘭」介紹百岳之國「台灣」。（圖／交通部觀光署提供）

演出過程，林昶佐頻頻以芬蘭語跟台下介紹台灣，表示很榮幸向千湖之國「芬蘭」介紹百岳之國「台灣」。會後主辦單位也特別到後台跟林昶佐致謝，並且期待未來跟台灣有更多的合作。曾擔任兩屆立委的林昶佐，多年來因公務繁忙而鮮少演出，到了芬蘭短短半年已經兩度登台，林昶佐笑稱：「我現在的工作就是推銷台灣，剛好芬蘭人喜歡重金屬，那我只好有求必應」。

台灣駐芬蘭大使林昶佐登北歐最大旅遊展。（圖／交通部觀光署提供）

