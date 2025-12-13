閃黃.閃紅燈路口未禮讓 同路口連2天3騎士慘摔飛

雲林縣 / 綜合報導

驚險一瞬間！雲林斗六的永樂街口連續發生多起車禍，疑似沒注意號誌燈，機車騎士直行，遭另一側的轎車駕駛撞上，騎士摔倒在地，痛到無法起身，還有騎士為了閃車緊急煞車，最後車閃過了，人卻摔飛出去，由於車禍地點是閃黃燈路口，用路人時常不禮讓，也導致這路口從9月到現在，已經發生4起車禍。

黑色轎車從左側路口開出來，這時一輛機車要直行，才過路口一半，碰的一聲兩台車直接撞上，機車騎士摔倒在地，一度想起身但實在太痛了，只好繼續躺在地上，隔一天相同路口，又發生驚險車禍，小貨車一樣從左側路口開出來，一台機車雙載要直行，小貨車看到後趕緊停下來，機車騎士也煞車，車是閃過了但一個重心不穩，雙載騎士兩人直接摔飛在地。車禍地點就在雲林斗六市大同路和永樂街口，在離峰時段，路口號誌燈，是閃黃、閃紅燈，用路人時常不禮讓，也沒有減速慢行。

廣告 廣告

從9月到現在已經發生4起車禍，原本的閃光號誌，也改成晚上11點到凌晨4點，其他時段就會轉換成一般紅綠燈。附近民眾說：「我們每天都在這邊睡覺，聽到聲音碰，慘了，又發生車禍。」

斗六警分局第五組組長何圳生說：「行經設有閃光紅燈號誌之交叉路口，應依規定停讓並注意左右來車。」摔車的騎士酒測值為0，四肢都受到輕微擦挫傷，還好沒有大礙，不過警方說兩起車禍，都沒有依規定減速，將開罰釐清肇事責任。

原始連結







更多華視新聞報導

婦閃車被擦撞肋骨斷 保六總隊警肇逃稱：未察覺

彰化騎士疑閃車撞電桿 又遭貨車夾擊昏迷送醫

屏東傳嚴重車禍！ 騎士自撞摔橋下待救援

