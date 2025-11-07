一閃一閃看不清！ 施工燈號「離太近」 檢修員遭撞飛

白色轎車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，後照鏡外殼也撞到脫離。（圖／東森新聞）





凌晨12點多，高雄一名駕駛行經青年路二段時，聽到巨大聲響，當下覺得不妙，應該是撞到什麼東西，下車一看才發現自己居然不小心撞到當時正在人孔蓋做業的檢修人員。

白色轎車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，後照鏡外殼也撞到脫離，現場一片狼藉，肇事的駕駛當場嚇到說不出話。事情發生在高雄鳳山，一位檢修員7日凌晨時在青年路二段上的人孔蓋中檢查電線，行經的駕駛卻沒注意到施工的燈號，沒減速直接把檢修員撞飛。

檢修同仁：「要有人指揮啦，不是只放燈而已。」

檢修同仁：「這樣不是看得到嗎。」

紅藍燈號雖然一閃一閃，但深夜路上能見度本來就大打折扣，如今卻真的釀禍。轎車駕駛：「那個指示燈，怎麼放在那裡而已，檢修員在那裡。」

根據了解，施工燈號離施工地點不到4公尺。撞擊當下也造成檢修員頭破血流躺在路中，目前緊急送往醫院救治，而詳細的肇事原因仍有待警方調查。

