閉上嘴感覺一下！醫曝：「舌頭放在這裡」雙下巴黏著不放 一票人都中招

現在，請立刻閉上嘴巴。不要動，誠實感覺一下：你現在的舌頭，是放在哪裡？

A.貼在上排牙齒內側的上方（上顎）？

B.癱軟在下排牙齒上（口腔底）？

如果是 B，請一定要看完這篇。 因為你的舌頭可能正在「低張力」狀態（Low Tone）。而這個習慣，往往是雙下巴難消、輪廓線模糊，甚至是習慣性口呼吸的元兇。

為什麼舌頭位置這麼重要？

李宜靜女子中醫師指出，舌頭不只是一塊肉，它與我們的呼吸道、頸部肌肉張力息息相關。建立正確的「舌擺位（Tongue Posture）」，其實就是一種免費的肌功能訓練。

1、啟動舌骨肌群（Suprahyoid Muscles）

這是最直接的物理機制。舌頭的根部連接著舌骨。當你把舌頭向上貼合上顎時，會帶動舌骨肌群向上收縮，進而將下顎下方的軟組織「提」上去。 相反的，舌頭癱在下面，口底肌肉鬆弛，雙下巴自然容易顯現。

2、連結「深前線」筋膜（The Deep Front Line）

根據 Thomas Myers 的《解剖列車》理論，舌頭屬於人體「深前線」的核心軸。 這條筋膜鏈向下連結頸部深層屈肌，甚至影響核心穩定。 當舌頭位置正確，能幫助頸椎維持在中軸線上，避免頭頸前傾（Forward Head Posture）帶來的視覺老化與代償緊繃。

3、確保鼻呼吸（Nasal Breathing）

舌抵上顎時，口腔空間封閉，會自然引導身體使用「鼻呼吸」。這對於過濾空氣、維持氣道健康至關重要，也能避免長期口呼吸導致的面容改變。

每天30秒 練習「舌肌復位」

李宜靜說明，這個動作在社群上常被稱為 "Mewing"，在臨床上我們更視為一種「口腔肌功能訓練（Myofunctional Therapy）」的基礎。不用花錢，只要改變擺放意識：

Step 1：發出「N」的音 嘴巴微張

發出「恩——」的聲音。此時舌尖會自然接觸上門牙後方的切牙乳頭（Incisive Papilla）。不過要注意，舌尖不要推擠牙齒，是輕觸牙肉。

Step 2：真空貼合 將口水吞嚥

利用負壓將「舌體後段（Posterior Tongue）」順勢吸附在上顎。重點是舌根也要貼上去，而不僅僅是舌尖。

Step 3：閉唇輕觸 雙唇閉合

牙齒保持微開或輕接觸（不要用力咬合），維持這個吸附狀態。

自我檢測

用手摸摸下巴下方的區域（口底）。

Ｘ放鬆時：軟軟垂垂的

Ｏ動作正確時：肌肉是收緊、上提的狀態。

黃金組合動作【收下巴 Chin Tuck】

建立了前側的張力，也要平衡後側的緊繃。 許多人的輪廓線問題，常伴隨著烏龜頸（頸椎前引）。

動作詳解：保持 「舌抵上顎」 的狀態。眼睛平視前方，將下巴水平往後收（感覺像是在擠雙下巴）。停留 5 秒，拉伸枕下肌群，再放鬆。

至於為什麼要這樣搭？李宜靜強調，這是一個完整的「頭頸復位」組合。舌頭向上提供前側支撐，收下巴改善後側縮短。讓頭頸回到正確排列，氣血循環通暢，也是抗老的基本功。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

