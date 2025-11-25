閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行

力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，業者推出期間限定的秋冬3大旅遊提案，邀旅人體驗一場森林秘境的季節慢旅，圖為明池湖畔的水杉與落羽松。（圖／力麗觀光）

三天兩夜「馬告雙湯森旅」讓旅人午后坐於明池「靜石園」茶席，啜飲玉蘭茶香，在山林縈繞的氣息中，感受屬於森林的慢生活。（圖／力麗觀光）

疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。

廣告 廣告

茶席X美人湯 三天兩夜馬告雙湯森旅

「馬告雙湯森旅」專案帶領旅人在山嵐環繞的「鳩之澤」露天溫泉，於蟲鳴鳥語中享受溫暖湯泉的療癒時光。（圖／力麗觀光）

力麗馬告生態園區一年四季、日夜晨昏皆有不同風情。力麗觀光以季節遞嬗的美景為特色，推出秋冬3大旅遊提案，其中三天兩夜「馬告雙湯森旅」，主打以最自在的節奏帶領旅人走入森林，即日起至2026年2月12日雙人成行9900元起。行程首日自明池山莊啟程，於層層轉色的林木間漫步，沉浸於湖光山色的寧靜；午後在山林茶席中品飲大同鄉玉蘭茶、佐以精緻茶點，讓暖茶香氣緩緩沉澱思緒，旅人以綠林美景佐茶，仿佛置身雅致的日式庭園般，心境也感到分外悠閒。翌日入住棲蘭山莊後，搭乘10多分鐘接駁車，即可抵達「鳩之天」溫泉，在溫潤泉水與山巒包圍下紓緩身心。無論雙人同行或家庭度假，都能在山林深處找回平衡與療癒的能量。

武陵櫻花季住房專案 從容賞櫻免搶票

2026「武陵賞櫻住房專案」現已開放預訂，旅人於2026年2月7日至27日間入住棲蘭或明池山莊，即享有專屬接駁直達武陵農場。（圖／力麗觀光）

旅程從秋紅走向春櫻，2026「武陵賞櫻住房專案」現已開放預訂，旅人於2026年2月7日至27日間入住棲蘭或明池山莊，即享有專屬接駁直達武陵農場，免於搶票與清晨開車的奔波，可用更從容的步伐迎接滿山櫻色。

專案內容包含一晚住宿與隔日自助式早餐、森林遊樂區門票餐，雙人一泊一食優惠價5764元起，春節期間一泊二食優惠價8976元起；多人房型再加贈賞櫻通行證，滿足自駕旅客需求；園區亦將於2月7日至12日提前啟動接駁服務，協助旅人們避開尖峰時段，賞櫻時間更充裕。櫻花花期受天候影響，建議出發前留意武陵農場公告與氣象資訊，以掌握最佳賞花時機。

香水邏輯打造主題鍋物 舌尖的奇幻旅程

力麗馬告生態園區全新感官餐桌企劃「沁香鍋物2.0悟空探香」，以香水邏輯打造4款鍋物，以嗅覺與味覺展開一段奇幻旅程。（圖／力麗觀光）

今年力麗馬告生態園區再度攜手空間氛圍管理顧問陳美菁，推出全新感官餐桌企劃「沁香鍋物2.0悟空探香」。靈感源自《西遊記》中悟空覓食的旅程，以調香邏輯構築鍋物的前中後調風味，推出花香馥郁的「花果仙境鍋」、果香清爽的「瑤池蟠桃鍋」、層次深邃的「水簾秘境鍋」，以及濃郁溫補的「火焰仙湯鍋」4款融入花香調、果香調、木質調、東方調的主題鍋物，讓旅人彷彿走入森林深處，以嗅覺與味覺展開一段奇幻旅程。即日起至2026年2月28日，雙人套餐優惠價1000元加1成。業者同步推出「悟空探香 一泊二食」住房專案，入住明池山莊或棲蘭山莊，每房5060元起，一次收藏山林旅宿與香氛鍋物的雙重療癒。

力麗馬告生態園區秋冬3大旅遊提案即日起限量開放預訂。業者打造從山林茶席、森林溫泉、賞櫻旅程到香氛饗宴所串聯出一段層次豐富、步調沉穩的療癒旅程，從明池走向武陵、由秋紅延伸至春櫻的假期，都是一份獻給身心最溫柔的森林禮物。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

萬元變大餐 為五臟廟開趴

子瑜返鄉開唱哽咽 TWICE暖心相伴