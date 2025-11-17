一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。



睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」



根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。

未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。



良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性



在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異，這些基因會影響個體的「睡眠驅動力」，使有些人天生容易入睡，有些人則不易入眠。

然而，環境因素和生活習慣仍是影響睡眠品質的關鍵。現代人常有「社交時差」問題，平日與週末作息差異過大，會擾亂生理時鐘。此外，睡眠剝奪會累積成「睡眠債」，當睡眠債過高時，身體會啟動補償機制使人秒睡，但這種睡眠品質往往不佳。

建立規律作息是改善睡眠的首要關鍵。每天固定時間就寢和起床，即使週末也應保持一致，誤差最好不超過30分鐘。早晨接受自然光照射能重設生理時鐘，增加白天警覺性，並促進夜間褪黑激素分泌。

相反地，睡前使用電子設備會延遲入睡時間、降低睡眠品質，建議睡前1小時遠離3C產品。咖啡因的半衰期約5至6小時，下午3點後應避免攝取含咖啡因飲品。午睡時間控制在20至30分鐘內最理想，若超過30分鐘反而會產生「睡眠慣性」，影響夜間睡眠。

良好睡眠品質不在於入睡速度，而在於整夜睡眠的深度與連續性，透過規律作息、改善睡眠環境和適時尋求專業協助，才能真正擁有健康優質的睡眠。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

