閉眼悼念「余家昶」！耶誕節港人跨海至北車獻花

張文隨機攻擊案進入第七天，適逢耶誕節，台北車站捷運M7出口外湧現悼念人潮。許多民眾趁著假期手捧鮮花，甚至有學生特地北上，在留言牆寫下對見義勇為者余家昶先生的思念。

現場不乏來自香港的遊客，表示看到新聞後深受感動，特地在旅途中前來致意：「他身為路人卻挺身而出，這份沒有義務的勇氣令人動容。」也有民眾在獻花時感嘆：「余先生的英勇保護了許多人，若無他即時制止，傷亡恐更慘重，這樣的勇氣值得被永遠銘記。」

與此同時，為因應年底耶誕及跨年活動的大量人潮，大眾運輸維安規格全面升級。台北捷運公司宣布新禁令，旅客若無正當理由，不得佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔或全臉面罩進站。經勸導不聽者，北捷有權拒載，最高可處新台幣7,500元罰鍰。

警方不敢大意，在捷運站外持盾牌加強巡邏，嚴防模仿效應。在一片肅穆與警戒的氛圍中，也傳出溫馨小故事，一名高中生在平安夜向執勤員警遞上親筆信，感謝警方連日守護帶來安全感，短短幾行字，為緊繃的第一線警力注入暖流。

