閉眼買恐被甩下車！台股波動加劇 專家推薦「他」主動操作才能贏

台股2026開紅盤，指數強勢站穩3萬點大關，讓不少散戶既興奮又怕受傷害。安聯投信推出主動式ETF「00993A」，經理人施政廷指出，2026年台股企業獲利估成長21%，AI軍備競賽才剛開始。在高檔波動下，告別無腦買大盤，靠主動策略才能精準抓到成長契機。（AI製圖）

台股瘋了！挺過2025年的波動，2026年一開春就展現「蠻牛」氣勢，在外資與AI題材助攻下，大盤指數不僅殺紅眼創新高，更穩穩站上3萬點大關。面對這種「萬里無雲」卻又讓散戶「懼高症發作」的行情，還在傻傻買追蹤大盤的ETF嗎？安聯投信推出全新「安聯台灣主動式ETF（00993A）」，經理人施政廷霸氣喊話：機會受限的時代，別再只跟著大盤走，靠「主動策略」精準選股，才能在3萬點之上繼續賺！

3萬點之上怎麼玩？00993A「人腦+電腦」神操作

大盤越高，波動越恐怖，這時候還「閉眼買」小心被甩下車！安聯台灣主動式ETF（00993A）打破傳統ETF被動追蹤指數的宿命，主打「主動式管理」。經理人施政廷指出，00993A採用「最佳化權重」，結合安聯投信團隊的「質化研究」與超強「量化模型」，簡單說就是「人腦＋電腦」雙重保險。這檔ETF不只是被動跟單，而是主動出擊，幫你在茫茫股海中挑出最強成長股，追求超越大盤的超額報酬。

AI軍備競賽才剛開始！2026獲利預估「噴發21%」

很多股民擔心2026年是不是高點？施政廷直接拿數據打臉看空言論！他分析，美國關稅影響放緩，S&P500獲利觸底反彈，加上AI熱潮進入第四年，這場「軍備競賽」才剛開打而已！受惠於中美同步擴張，預期半導體、伺服器仍是盤面主角。

安聯投信團隊更估算，2026年台股企業獲利將成長21%，動能比去年還狂！其中電子股預估維持24%的高速成長，連金融、傳產也將分別成長7%與16%。施政廷強調，AI實質需求強勁，晶片換代加速，台股供應鏈營收將進一步放大，「結構式成長」還沒走完。

別再當跟屁蟲！主動出擊才能抓到「翻倍機會」

面對台股不斷翻新頁、締造新紀錄，施政廷提醒投資人，市場瞬息萬變，如果你只會買被動式ETF跟著大盤走，機會恐怕會受限。00993A代表的是一種新投資思維，在成長策略上尋求突破。對於想在3萬點行情中追求資本利得，又怕風險太高的投資人來說，這檔兼具研究深度與靈活策略的00993A，絕對是你2026年最強的「財富神隊友」。

