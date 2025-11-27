民眾黨主席黃國昌率團訪日，首日拜會日華懇會長古屋圭司並與多位日本國會議員進行交流，展開青年團交流之旅。然而，有傳聞指出黃國昌原本希望約見自民黨副總裁麻生太郎等親台派政治人物，卻遭婉拒。對此，民眾黨副秘書長許甫表示，將日本國會議員定義為「非親台派小咖」是極為失禮的行為，並強調此次訪日以青年交流為主軸，與前主席柯文哲先前的訪問性質不同。

閉門羹？ 黃國昌訪日 傳麻生太郎婉拒拜會。（圖／TVBS）

民眾黨訪團應日華議員懇談會會長古屋圭司的邀請訪日，期間進入日本首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，並與辦公桌合照。然而，有消息傳出，民眾黨訪團原本希望約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子及日本維新會高層等親台派政治人物，但這些會面請求均被婉拒。對此，民進黨立委鍾佳濱大酸，民眾黨對於與真人國會議員和政壇領袖合照較不擅長，但與建築物外的單位標示牌和桌牌合照很有經驗。

面對這樣的說法，民眾黨副秘書長許甫回應，此次訪日包含日華懇會長古屋圭司在內的許多國會議員都熱情交流，將這些國會議員貼上「不是親台的小咖」標籤是非常嚴重的外交冒犯，會讓日本朋友認為台灣在搞事、講鬼故事。

值得注意的是，去年民眾黨前主席柯文哲訪日，曾拜會麻生太郎和野田佳彥等人。傳出因黃國昌率領的是青年團，且訪團成員中只有2人有公職，讓日方認為由黨主席層級接見不恰當。

許甫強調，此次訪日主要定調為青年訪團，目的是帶著年輕朋友多看多學習，與柯文哲先前訪日的性質完全不同。

