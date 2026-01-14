閉門造車1／美國對等關稅重挫中小企業 原因之一竟是「車輛審查標準」

美國總統川普對多國祭出對等關稅，其中對台關稅高達20％，原因之一便是台灣對美規原廠車進口配額過低。（圖／報系資料照）

美國去（114）年公布對台對等關稅前，點出台灣對符合美國規定的汽車設有技術型障礙，成為高關稅的直接因素。交通部雖在2008年就訂定法規允許不符合歐規的美商原廠車進口，卻對配額年年縮減；相比之下，進口外匯車卻可高達幾十萬輛，審查標準不一。主管機關的交通部路政司及實務運作單位「車輛安全審驗中心」未對此提出監督改善，從而剝奪消費者選擇權、限制市場多元性。

美國於114年4月宣布對等關稅政策，對台關稅一度高達32％，雖後續下調至20％，仍與日本、韓國的15％相比處於劣勢，首當其衝的便是中小型企業。雖近期傳出有望進一步降至15％，台積電仍須配合在美國設立5座晶圓廠，顯示關稅談判背後的結構性壓力尚未解除。

廣告 廣告

而早在對等關稅宣布前夕，美國貿易代表署（USTR）就曾公布對各國貿易評估報告，其中明確指出台灣對美的三大貿易壁壘，其中包括：稻米出口價格過低、美豬美牛些許產品禁止進口，以及對不符合歐盟標準（UNECE）、但符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車輛進口數量配額過低。

立委林俊憲於立法院交通委員會質詢美規車配額問題，公路局長林福山（右一）回應表示，因為台灣現行車輛審驗制度主要採歐盟規格。（圖／翻攝自國會頻道）

針對最後一點，立委林俊憲就曾在立法院交通委員會質詢指出，台灣對美國規格車輛進口配額從最早期的每年2,000輛，至2023年僅剩75輛，而對外匯車卻不設限。他直指車安中心及路政司「衙門化」、官僚作風濃厚，標準制定不公，交通部卻躲在財政部後毫無作為。

原來，自台灣2002年加入WTO後，便採用歐盟標準。而2008年交通部制定法規，允許進口「不符合歐規，但符合美規」的車輛，可配額卻在2021年起逐年遞減，至2023年數量僅減少至75輛，導致美國自2022年連續4年的報告指出，台灣對美規車設下「技術型障礙」。

該配額與政策權直接權責在於交通部路政司，但實務運作還要追溯到受託執行單位「車輛安全審驗中心」（車安中心、VSCC）。車安中心是交通部下財團法人，負責執行審驗業務、核發安全審驗合格證、品質查核及安全調查。車安中心認可國內外52家檢測機構，廠商選擇機構測試得出報告後，再依報告向交通部申請安全合格證明核發。

由於政府對美規原廠車進口配額逐年縮減，民眾若有購車需求，往往須承擔更高價格，或被迫轉向外匯車管道。（圖／本刊攝影組）

在實務上，美規外匯車進口台灣後，也必須送審驗單位進行必要檢測並取得合格證明。不過，部分進口商可使用先前完成的「授權報告」，經車安中心核可，就能免掉部分重複審驗，業者也可藉此收取報告費用。面對美國連續四年的貿易壁壘警示，車安中心從未主動提出制度修正，也讓外界產生「原廠車及外匯車進口審驗標準不一，是否與此因素有關」的疑慮。

知情人士批評，配額連年下降對台灣市場已造成三項明顯衝擊：剝奪消費者選擇權、阻礙貿易多元化以及扭曲市場價格。以皮卡車為例，國人有露營、戶外活動需求，但符合美規的原廠車款無法直接通過台灣安審體系，只能透過外匯車或平行輸入。台灣車輛進口體系名義上追求國際接軌，實際卻僅承認單一法規體系，排除美規市場，與全球主要車市脫節，不利台灣在國際貿易談判與產業布局中的彈性。

對此，車安中心表示，交通部後續應有因應之配套作法，因車安中心受交通部委託辦理辦理車輛型式安全審驗等相關業務，故待交通部有明確政策指示時，將配合辦理相關作業。交通部路政司則至截稿前未回應。

交通部路政司表示，因應市場需要，國內針對美規車有相關數量管理的規定，規定從民國97 年運作到現在，對市場並沒有太大的貿易障礙的問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

閉門造車2／車安中心董事多由公會成員兼任 行車法規全由圈內人掌握

戴口罩、安全帽提款ATM會嗶嗶叫！ 金管會：露出全臉就可領錢

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌