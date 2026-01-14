閉門造車2／車安中心董事多由公會成員兼任 行車法規全由圈內人掌握

負責車輛審驗的車安中心遭控，法規審議會長期未邀請領域專家或學者參與，僅召集業者公會及相關協會，決策過程高度偏向業界。（圖／翻攝自財團法人車輛安全審驗中心官網）

台灣交通頻遭外媒形容為「行人地獄」，交通部雖「頭上三把火」，卻仍將法規研擬全權下交財團法人車輛安全中心負責。車安中心遭控召開審議會從不邀請專家學者，只頻頻召集幾位業界公會及協會「閉門造車」；而過往董事多由公會理事兼任，幾位「自家人」研擬全台車輛法規，外界看來更是急的直搖頭。

車安中心定期舉行研討會議，邀集各車輛相關公會、協會代表，研擬《車輛型式安全審驗管理辦法》修正草案。然而，知情人士透露，車安中心歷來會議從未邀請車輛工程、安全或交通領域的專家學者參與，與會者多為業界及其對應的代表團體悶在圈子裡討論。

該人士直言，相關討論成員多屬既得利益者，容易在法規研擬過程中排擠潛在競爭者及不同聲音，導致法規研擬僵化，淪為產業協調機制，而非針對用路人安全作考量。

車安中心過去在召開混凝土攪拌車相關規範的審議會時，竟未通知實際主要使用者之一的「台灣預拌混凝土工業同業公會」與會。（示意圖／報系資料照）

台灣預拌混凝土工業同業公會就曾於官網發布公告，交通部公路局與車安中心召開「混凝土攪拌車桶身尺寸及角度管理配套措施」會議時，竟未通知身為主要使用者的該公會出席，迫使公會事後發函呼籲，要求未來凡涉及相關車輛規範的會議，請通知該會出席。

除此之外，檢視車安中心的基金來源亦可發現，部分捐助單位正是經常受邀參與相關會議的車輛公會，資金與決策圈層高度重疊。更值得注意的是，車安中心歷屆董事名單中，也有多屆由車輛公會成員兼任。以捐贈新台幣60萬元的台灣區車輛工業同業公會為例，該會常務監事曾擔任車安中心第一、第二屆董事；總幹事也曾出任第三、第四屆董事。

台灣近年積極推動自駕車發展，相關制度設計幾乎全權交由車安中心主導。學者憂心，若沿用過往審議會模式，發展恐長期停留在「沙盒」階段。圖為台灣測試自駕公車。（圖／報系資料照）

一位熟悉車安中心會議模式的人表示，車安中心是財團法人機構，官股組成卻沒有過半，在交通部的財團法人專區也找不到資訊，設計上就難受公部門監督。若想打破「特定團體治理」，就應強制規定董事會中民間專家學者、第三方專業團體及法律公正人士席次超過二分之一；另會議效仿「聽證會」模式，全程公開透明，才能讓台灣車輛回歸國際化競爭。

一位曾在交通部任職的學者指出，近年在電動車與自駕車安全審驗上，車安中心幾乎成為交通部「唯一倚賴」的單位。表面看，審查會議是最後一道關卡，但真正關鍵的前置作業，包括資料蒐集、技術評估、供應鏈理解，完全由車安中心主導。「交通部將工作委辦給法人，既是委託者也是主要資源來源，等於是『衣食父母』，制度上很難真正監督。」

他進一步指出，台灣缺乏足夠的本土汽車工業能量，在制度設計上又高度仰賴單一法人解釋、轉譯國際法規。以自駕車為例，日本兩年前已正式上路自駕公車、自駕鐵路，背後是清楚的專業分工與政府能力建構；反觀台灣，自駕車如何走出「沙盒試驗」，相關安全指引卻高度集中在車安中心，其專業量能是否足以承擔如此關鍵角色，值得檢討。

因此，該學者強調，法規制定透明度「越高越好」。雖即便邀請學界代表，也未必每一位都具備足夠的實務能力或跨領域理解。但也可以透過公聽會、線上平台等機制，讓更多不同背景的意見被納入。制度設計的核心是「把窗戶打開」，廣納不同意見；若結構性問題無法改善，「閉門造車」將不只是形容詞，而是成為制度常態。

對於外界質疑，車安中心指出，會議主要目的在於確認國內車輛廠商在研發與技術層面的因應能力、符合法規的時程規劃，以及確保國內檢測機構具備相應的檢測能量以執行相關作業。因此，會議邀集對象以車輛相關公協會、業者及檢測機構為主；若遇到具特殊性法規議題，車安中心也曾邀請相關學者專家參與討論。

針對董事會組成爭議，車安中心認為，中心肩負政府與產業界之間的溝通橋樑角色，成立初期曾接受車輛相關公協會捐助，但基金來源仍以交通部為主。公協會所推薦之董事，須為不具安審廠商身分的專責會務幹部或學者專家；現行董事會成員中，近三分之二為交通部派任，相關決策不致受個別廠商或公協會影響。其捐助章程及誠信經營規範皆明訂利益衝突應自行迴避之規定，自成立以來，董事均遵守相關規範，未曾發生利益衝突情事。

交通部路政司表示，車安中心的職責是研擬相關法規跟提出車輛安全管理的建議，過程中本就會針對議題 邀請適當的利害關係人，包含專家學者。另外，車安中心董監事都是由捐助人指派會務幹部來擔任，並沒有車廠的人擔任 ，因此在專業討論上不會有利益不中立的問題；交通部也會依照相關法律規定，對它進行定期監督查核 ，確保能夠公正執行相關業務。

