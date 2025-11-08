開不了機就飛不了！英美多家航空祭新規 3C產品電量不足恐遭沒收禁登機

英、美多家航空重申規定，乘客可攜帶電子產品登機，但須保持電量充足，以便在安檢時示範裝置能運作。（圖為電量充足示意圖） 圖：AI 製圖

[Newtalk新聞] 今年多家航空對於 3C電子產品增加新規，英國《每日郵報》報導指出，英、美多家航空公司近期重申安全規定，旅客若在安檢時無法開啟手機、筆電或平板電腦，安檢人員有權將該裝置沒收。英國政府官網明確規定：「請確保電子設備在安檢時能正常開機，若無法啟動，將不被允許帶上飛機。」

據報導，包括英航（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）等航空公司均表示，乘客可攜帶電子產品登機，但須保持電量充足，以便在安檢時，示範裝置能運作。英航提醒，若裝置電量不足，應事先放入托運行李，並避免在轉機時耗盡電力，因部分機場充電插座有限。

同樣規範也適用於途易航空（TUI），該公司網站指出，凡攜帶可充電電子產品的乘客，須確保裝置在通過安檢時「電量充足、可開機」，這是英國與多國機場實施的新安全措施之一。若無法啟動設備，安檢人員可視為潛在安全風險，並予以沒收。

類似規定如日本國土交通省今年 7月也公布新的航空安全規範，自7月8日起，旅客在飛機上將被要求隨身放置並隨時監控行動電源（power bank），不得存放於頭頂置物櫃，以防止電池過熱或起火。

《日本時報》（The Japan Times）報導指出，該規定是因今年多起鋰電池起火事件而制定，交通省與日本航空業者協會合作，要求乘客在機艙內將行動電源放置於膝上或座椅口袋中，以便隨時觀察電池狀況，若發現冒煙或異常可立即處理。

根據國際民航組織（ICAO）標準，目前乘客仍禁止將行動電源放入託運行李中；容量超過160瓦時（Wh）的電池嚴禁攜帶上機，而容量介於100至160Wh之間者，每位乘客最多可攜兩個。

今年初，韓國釜山金海機場曾發生一起疑似行動電源引發的機艙火警，造成三人受傷。據報導，類似事件在日本境內偶爾也有發生，但皆因早發現而未造成重大傷亡。

