開不了機就飛不了！英美多家航空祭新規 3C產品電量不足恐遭沒收禁登機
[Newtalk新聞] 今年多家航空對於 3C電子產品增加新規，英國《每日郵報》報導指出，英、美多家航空公司近期重申安全規定，旅客若在安檢時無法開啟手機、筆電或平板電腦，安檢人員有權將該裝置沒收。英國政府官網明確規定：「請確保電子設備在安檢時能正常開機，若無法啟動，將不被允許帶上飛機。」
據報導，包括英航（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）等航空公司均表示，乘客可攜帶電子產品登機，但須保持電量充足，以便在安檢時，示範裝置能運作。英航提醒，若裝置電量不足，應事先放入托運行李，並避免在轉機時耗盡電力，因部分機場充電插座有限。
同樣規範也適用於途易航空（TUI），該公司網站指出，凡攜帶可充電電子產品的乘客，須確保裝置在通過安檢時「電量充足、可開機」，這是英國與多國機場實施的新安全措施之一。若無法啟動設備，安檢人員可視為潛在安全風險，並予以沒收。
類似規定如日本國土交通省今年 7月也公布新的航空安全規範，自7月8日起，旅客在飛機上將被要求隨身放置並隨時監控行動電源（power bank），不得存放於頭頂置物櫃，以防止電池過熱或起火。
《日本時報》（The Japan Times）報導指出，該規定是因今年多起鋰電池起火事件而制定，交通省與日本航空業者協會合作，要求乘客在機艙內將行動電源放置於膝上或座椅口袋中，以便隨時觀察電池狀況，若發現冒煙或異常可立即處理。
根據國際民航組織（ICAO）標準，目前乘客仍禁止將行動電源放入託運行李中；容量超過160瓦時（Wh）的電池嚴禁攜帶上機，而容量介於100至160Wh之間者，每位乘客最多可攜兩個。
今年初，韓國釜山金海機場曾發生一起疑似行動電源引發的機艙火警，造成三人受傷。據報導，類似事件在日本境內偶爾也有發生，但皆因早發現而未造成重大傷亡。
更多Newtalk新聞報導
搭飛機吸電子菸代價曝光！「干擾飛航」判罰3萬元
搭高鐵注意！行動電源充電時「不能放包包裡」 若起火將求償
其他人也在看
沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。Yahoo娛樂訊息 ・ 12 小時前
美政府關門數百航班取消 全美旅客緊急改訂機票
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政府關門讓全美航空交通管制系統承受壓力，多座主要機場取消明天數以百計的航班，全美各地旅客被迫緊急改訂班機。中央社 ・ 1 天前
讓錢更好用 美國中產階級掀海外定居潮
（中央社紐約7日綜合外電報導）隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國越來越多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負，成為一種不放棄美國公民身分下兼擁更多生活選擇的Plan B。中央社 ・ 13 小時前
AI「冒牌股神」滿天飛！波克夏澄清「那不是我」，稱教你投資秘訣的影片都不是巴菲特！
長時間被市場稱為「股神」的巴菲特（Warren Buffett），看起來也面臨來自人工智慧（AI）與AI深偽（Deepfake）影片的威脅，其所屬的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司近日緊急上架澄清影片，向全世界強調一件明確事情：真正的「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha）只有一位，而那些教導明確要「教導你」投資技巧的影片，都......風傳媒 ・ 13 小時前
健保補充保費改革惹議！陳時中為石崇良緩頰：年度總所得非新構想
[Newtalk新聞] 行政院日前喊停補充保費調整，引發外界揣測是否政策急轉彎。行政院政委陳時中今（8）天回應，採「年度總所得結算」並非新構想，而是早期就曾被提出的方向，只是「2萬元起徵」的門檻過低，導致小資族也得額外負擔。他呼籲，未來調整不應沿用舊標準，應提高起徵額度，並交由社會及專家學者評估合理界線。 陳時中今日出席研討會受訪時補充，「總所得基礎」並非新設計，而是先前研議補充保費制度时就有的方向，希望由「資本利得較高者」一同負擔，反映「多賺多付」的原則。 他解釋，「補充保費」本意是彌補醫療財務落差，讓非薪資所得高的人一同分擔，而非讓中低收入者被迫繳更多。他認為，當前起徵金額設定錯置，使制度破了「量能付費」的精神，建議若改為年度合併計算，須重新調整數字才符合理性，並透過公眾討論後再行確定。 外界質疑政策「轉彎」並非事實，陳時中澄清，衛福部長石崇良只是受訪時說明方向，並非正式定案，所引用的「2萬元」也只是因為過去就是2萬元。他強調，制度若改採「年度合併」應重新定義起徵條件，且必須維持「高收入者多負擔」的精神，否則改革失去意義。查看原文更多Newtalk新聞報導 管仁健觀點》台灣健保藥是新頭殼 ・ 11 小時前
2026年拚戰成長 法人點名「買進個股」曝光
[Newtalk新聞] 2025年第三季的業績中，世芯-KY的AI加速器產品進入生命周期尾聲，對其2025年營收造成顯著衰退，預計將下滑36.3%。然而，隨著高毛利業務比重上升，以及3nm AI ASIC和車用市場的成長，預期2026年營收將大幅回升，年增156.5%。 義隆電則在第3季交出亮眼成績，受業外收益影響，毛利與EPS超預期，但隨著消費電子市場進入淡季，第四季營收預期將有所減少。 譜瑞-KY面對需求下滑，雖然短期營收表現不佳，但預計11月起營收回升，並持續維持其在T-con和USB4等領域的競爭優勢。 臻鼎-KY雖然在10月面臨營收略為下滑，但其在泰國新產能的投入，以及AI應用的擴展，將有助於未來營收的穩定增長。儒鴻則在原物料成本降低及匯率回穩的幫助下，毛利率改善，第四季營收有望回升，然而，股價已接近合理估值，維持中立評等。 以下是國泰證期今天(7日)早盤後整理解析市場聚焦重要個股表現與動向： 1、世芯-KY 客戶AI加速器產品進入生命周期尾聲，影響大於預期，預估2025年營收衰退36.3%，但在高毛利業務比重增加下，推估獲利下修約14%。3nm AI ASIC 2026年將新頭殼 ・ 1 天前
葛萊美入圍！〈APT.〉、獵魔女團神曲獲多項提名 美媒：K-pop已成主流音樂
據外媒今天（11/8）報導，葛萊美獎公布入圍名單，今年風靡全球的K-pop歌曲，包括Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，以及《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，均獲得多項提名。美國媒體評論，這是K-pop首度進入葛萊美的主要獎項，顯示其已被認定為主流音樂。太報 ・ 11 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 1 天前
旅展開跑！長榮航空Hello Kitty巨大模型機吸眼球 推超殺機票飛香港3,123元起
2025 ITF台北國際旅展於今（7）日至11月10日登場，長榮航空（2618）特別推出超殺、超便宜機票，飛香港只要3,123元起今日線上開搶，此外指定航線也推出三星智慧型手機Galaxy Z Fold7抽獎、與旅行社搭配的11月起全新特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日95,900元起，且針對無限萬哩遊會員推出專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏，最高有50%回饋等，聰明消費者可利用旅展優惠大賺好康。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 祭2998低價吸客
捷星日本航空確定將於12月18日首航高雄-東京（成田）航線，機票即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。捷星航空總公司位於千葉縣成田巿，是知名的廉航，由日本航空（50%）、澳洲航空（33.3%）和東京世紀租賃公司（16.7%）合資經營，該公司CEO田中正和於9月底拜會高雄市長陳其邁，自由時報 ・ 1 天前
「秋冬好時光 離島慢旅行」台北國際旅展 華信航空限定優惠一次看
[Newtalk新聞] 2025 ITF 台北國際旅展今 ( 7 ) 日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，展開為期 4天熱鬧的旅展活動。秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩 GO 台灣之美。 華信航空今年ITF旅展以「秋冬好時光 離島慢旅行」為主題，最大亮點為澎湖、金門、馬祖、花東 2天 1夜只要新台幣 3,299元起，第二人還可享有最高 1,111元優惠；還有澎湖、金門機票加住宿買一送一，兩人同行總價只要 6,666元起的超值優惠。旅展期間搭配「華信愛心同行」公益專案，推出四人同行、買二送二愛心價；現場亦首次推出華信航空精選 LOGO 商品搶購，特殊造型的海東青寶寶吊飾相當可愛吸睛。 今年華航集團展區為 J1811，華信航空每日17:00～17:20 在主舞台舉辦精彩有獎徵答活動，獎品相當豐富，包括華信航空已絕版的懷舊系列飛機模型、經典空服員公仔、海東青寶寶吊飾、繽紛馬卡龍膠台及環保側背包，還有最新推出由華信空服員新頭殼 ・ 1 天前
台北國際旅展 長榮航線上旅展限時優惠同步開跑
記者傅希堯／台北報導 台北國際旅展7日至10日舉行，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂…中華日報 ・ 1 天前
千萬刷手掃購3,000張住宿券！台北國際旅展首日突破6萬人週末明星網紅登場
台灣虎航,國泰航空,星宇航空,台北國際旅展,餐券,住宿券,F.F.O,ARKis,SEVENTOEIGHT,YouTuber金魚腦,欸你這週要幹嘛 2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。明（8）日將迎來週末首日，男團F.F.O、ARKis、SEVENTOEIGHT、YouTuber金魚腦及欸你這週要幹嘛等明星網紅將現身旅展，盼可持續衝高買氣及人氣。景點+ ・ 15 小時前
航運雙雄看旺普發一萬 華航董事長：拚增班歐美線
（中央社記者江明晏台北2025年11月7日電）ITF台北國際旅展登場，航空雙雄看旺普發一萬正面效應，中華航空董事長高星潢表示，旅展熱門航點銷售佳，華航在歐美線不足每週7班的航點會努力增班加密；長榮航空總經理孫嘉明則說，普發一萬對旅遊消費有正面效益。ITF台北國際旅展今天起登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇出席，「AI品牌形象大使」也現身展區。華航董事長高星潢受訪表示，今年線上旅展訂位成果佳，已衝破8成，熱門航點以新開的航點鳳凰城、日本地區受到關注，曼谷銷售量也直線往上衝。針對普發一萬政策對旅遊業的挹注，高星潢說，「要大聲呼籲民眾拿來華航、華信航空使用」。針對未來增班規劃，他表示，要看新機交機時間而定，歐美線不足每週7班的航點會努力加密，而其他航線幾乎每週都有7班，至於是什麼明確航點要加密則還在研議。長榮航空展場設置AI生成拍照區，並展示長榮航空第4代豪華經濟艙座椅。長榮航空總經理孫嘉明表示，普發一萬一定會對旅遊消費有所挹注，可能以國外出遊的占比更高，但民眾不管是參加旅行團還是買機票，都會對航空與旅遊產業有正面效應。中央社財經 ・ 1 天前
航班因聯邦停擺而取消 可退款
NBC News報導，美國聯邦航空管理局（FAA）因政府持續停擺，宣布要求航空公司自周五起，在全美40個最繁忙的機場削減...世界日報World Journal ・ 12 小時前
ITF旅展》越捷航空推「0元機票」搶市 雙11輸入優惠碼享超值折扣
迎接歲末旅遊熱潮，越捷航空（Vietjet）今年以「新台幣0元機票」及雙11「SUPER1111」限時折扣活動強勢登場2025 ITF台北國際旅展，現場以熱情互動、越南風情與豐富抽獎活動，搶攻台灣旅客冬季出遊市場。旅展現場掀越南熱潮：0元機票吸引人潮隨著國境解封與短線旅遊回溫，越捷航空今年旅展主打「新台幣0元機票」（未含稅金與手續費）活動，吸引大量旅客搶購。......風傳媒 ・ 6 小時前
麗星郵輪 2.0 首次亮相 ITF旅展 每人每晚3,000元起 南北雙港合購再減4,000元
擁有超過 30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0） 首次亮相台北國際旅展 （ITF），以「最台灣人的郵輪」為題，推出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚 3,000 元起，讓旅客用年終獎出國度假；更加碼「北高雙港合購立減 4,000 元」、「買一送一」與「最高贈 6,500 元郵輪消費金」等多重好康，把年終獎放大成一趟夢想假期。七逗旅遊網 ・ 1 天前