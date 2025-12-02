開不實罰單吊銷牌照圖利 台中警員與業者29人遭訴

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市警局12名警員民國109至111年間，配合17名代辦業者，將違規遭吊扣牌照的車輛，以虛偽罰單吊銷牌照，使車主能重新領牌上路，檢方偵辦後，日前依貪污等罪起訴涉案29人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，台中市警局林姓等12名警員，負有調查犯罪及取締行政不法行為職責，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照6個月（110年6月1日前為3個月）。

另外，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。

廖姓等17名汽車業務代辦業者，因有車主超速等危險駕駛事由，遭罰吊扣汽車牌照，便與願意配合的許姓等12名員警，明知車主並無違規事項，虛偽開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷。

檢方查出，代辦業者進而持不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，並立即換發新牌照，使車主可重新開車，以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛的不利處分。109年至111年間總計，使154名車主獲得提前使用車輛3至6個月的不法利益。

全案經檢方偵辦後，依據證人證詞、不實罰單等證據，於今年11月28日依違反貪污治罪條例、中華民國刑法偽造文書等罪，將涉案警員與業者等29人起訴。

檢方審酌，林姓員警與廖姓代辦業者，於犯後均未坦承犯行，使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應，建請法院量處2人適當之刑。

另外，11名涉案警員礙於警友會成員情誼，或囿於親友等請託關說等錯誤觀念而罹刑章，其中2名警員主動自首，而查獲幕後配合業者，建請法院免除其刑；其餘9名員警於偵查中均自白犯行，建請法院減輕其刑，並予緩刑機會，以啟自新。（編輯：謝雅竹）1141202