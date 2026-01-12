開不開工都是死！土方危機才開始 陳志聲：房市1年半內不會見底

陳志聲直言，當前建築業已陷入「開不開工都是死路一條」的困局，「土方之亂」恐成壓垮建商的關鍵變數。（圖／林榮芳攝）

內政部國土管理署自今年（2026）元旦正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」制度，卻因缺乏完善配套與足夠棄土場，全台建築工地在開工與停工之間進退兩難，台中精湛建設董事長陳志聲直言，目前業界已陷入「開工、不開工都是死」的困境。他同時也預期，「房市1年半內不會見底！」

央行近年為抑制炒地炒房，規定建商以貸款購地後必須在18個月內申請建照並動工，如未依限開工，銀行即開始回收貸款，土建融成數也自4成降為3成。「但問題是，土要往哪裡倒？」陳志聲指出，合法棄土場不足，使得想守法施工的建商「連開挖都不敢挖」，導致全台營建案陷入前所未見的停滯。

廣告 廣告

他進一步說明，在全流向管制施行前，乾淨且可再利用的土方往往可供有需求者載走，幾乎不需成本；即使外運，費用也僅每立方公尺數百元。如今不僅清運費、處理費雙雙飆升，每立方公尺動輒3,000至4,000元，南部甚至傳出上萬元的極端行情。「800坪基地若開挖10公尺深地下室，處理費估達9,000萬元，建商不敢開工，是合理反應。」

陳志聲指出，土方管制並非僅衝擊民間開發，連公共工程也因此進度遲滯。由於合格棄土場有限，廢棄物運輸距離拉長，油料、人力與時間成本層層疊加，導致整體營建成本失控。「政府若只靠嚴查、嚴罰，卻不補強去化機制，將重創建築開發產業，最後受害的還是公共建設與經濟動能。」

除了工程受阻，市場資金壓力同樣逼人。陳志聲指出，近兩年房市降溫，授信趨嚴、貸款成數下調，開發周期拉長，建商普遍陷入「撐」的氛圍。

他也指出，今年在命理學裡面是九運，代表著社會動盪大。儘管目前大多建築業者皆認為，今年選舉年，執政黨將有機會放寬房市政策，不過陳志聲觀點不同，他認為，選舉年才是最不可能讓房市回溫，並斷言一年半內不會見底，要等明年中後才會穩定，而房市的起落又將影響社會，「這一年半是建築業最關鍵的考驗期，能否撐過去，看的是現金流與企業體質。」

他也再次提醒，土方制度本意良善，但政府若忽視實務落差，將讓建築開發陷入停擺、民間工程斷鏈的惡性循環。他呼籲官方盡速盤點棄土場資源，建立土方再利用與跨區調配平台，否則「這場土方危機，恐怕才剛開始」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣