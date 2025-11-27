開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝

記者蔡維歆／台北報導

Vicky受訪談便當店現況。（圖／記者蔡維歆攝影）

屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。

Vicky坦言現在就是很辛苦地經營，雖然目前每月營業額有10位數，但扣除成本，現在仍處於小虧錢狀態，還無法回本。遇到有客人反應便當不合口味，還有人投訴魚刺太多，也讓她一度很糾結難過，「但我覺得客人這樣直接反饋也是對的，讓我們知道問題在哪裡，也讓我對他們覺得很不好意思。」

屈中恆支持Vicky開便當店。（圖／記者趙于瑩攝影）

Vicky錄《綜藝OK啦》受訪表示，後來她開始轉念，畢竟開店本來就無法面面俱到，加上又是第一次做餐飲業，所以她現在覺得只要有盡力就好，「這半年下來還累積蠻多固定的客人，不過我們那邊真的競爭激烈，附近便當店很多，還有人打低價拉客人。」現在她有空也會去店裡幫忙外送，自認就是抱著交朋友心態，就算有一天真的撐不下去了，她也不會太難過，「至少我做過了，而且是很難得的經驗，我覺得我銷售能力沒有問題，但餐飲業有太多眉眉角角，每人口味都不同，這都是環環相扣的，也有很多不可控的因素。」

