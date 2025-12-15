開保時捷被槍殺！基隆男陳屍車內 嫌犯投案稱「我開槍的」

基隆發生槍擊命案，死者鄭男右胸中槍陳屍保時捷。翻攝畫面

基隆市安樂區今（15日）發生槍擊命案，兇嫌盧姓男子稍早自行前往基隆市警察局第一分局投案，供稱自己在大武崙產業道路持槍射殺一名鄭姓男子，並將死者連同車輛停放在大武崙工業區內。警方依其說法趕往現場，果然在一輛轎車內發現鄭男陳屍保時捷，右胸有明顯槍擊傷勢，已無生命跡象。

盧男投案稱在武訓街開槍殺人。翻攝畫面

盧姓男子今天清晨向警方投案，自稱在大武崙產業道路上開槍殺人，並清楚交代棄置車輛與遺體的位置。員警火速前往大武崙工業區搜尋，果然在盧男指述地點發現一輛白色保時捷，並在車內後座發現一名男性倒臥其中，經初步勘驗，確認為鄭姓男子，右胸上方有明顯彈孔，已明顯死亡。

警方隨即封鎖現場採證，並成立專案小組報請檢方指揮偵辦，稍早已將涉案車輛拖回基隆拖吊場，由鑑識人員進行細部鑑識，並全面調查槍枝來源、犯案動機，以及盧男與死者鄭男之間是否存在糾紛或恩怨。

全案目前朝殺人罪方向偵辦，至於是否另有共犯、案發經過與行兇細節，仍有待專案小組進一步調查釐清。



