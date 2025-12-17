開倒車？歐盟放寬2035油車禁售令 陸油電車搶市
歐盟長期以來以致力推動減排和環保自傲，如今為了確保自家汽車產業未來生計，也被迫宣告政策大轉彎。週二(12月16日)宣告放寬2035年計畫開展的「燃油車禁令」，容許汽車大廠可以藉由生產過程中，使用低碳燃料，或是歐洲生產的綠色鋼材，得到10%的碳排。外界預估這將進一步推動油電車的發展。而歐盟去年因為對中國進口電動車加徵反傾銷稅，遭中方開展歐盟豬肉的反傾銷調查報復。北京當局宣告周三起正式加徵反傾銷稅，至於稅率，則從3個多月前暫行最高62.5%，大幅下調至不到兩成。
燃油車內燃機排放的廢氣，多年來被視為是全球汙染與碳排放的主要來源之一。歐盟因此從2021年起，積極推動汽車碳排放歸零政策。
歐洲議會隔年(2022.06)更以339票贊成、249票反對的過半同意，通過2035年起，實質禁止銷售燃油車的新法案。
但如今，歐盟政策出現大轉彎。
歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「歐洲汽車業整體二氧化碳排放目標，到2035年要減排90%，並遵守技術中性原則。」
不但原定排放量從2021年的水準削減100%的目標，縮減到90%；歐盟同時推行一項新的「補償規則」，就是要求汽車製造商，必須使用低碳或是可再生的燃料，亦或是採用歐洲本地生產的綠色鋼材，來抵銷這回放寬的10%排放量。
歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「我們認為，這種補償機制，以及這種靈活性是該提案的基石，因為它能減少排放，並創造雙贏。」
歐盟執委會強調，這番政策改變，並沒有改變歐盟的氣候政策目標，相反地，是能讓汽車產業獲得更多彈性，同時也有助於歐洲本地的鋼鐵產業。
但歐盟官員沒有直說的卻是，過去幾年，歐洲汽車產業在快速減排步伐下，原本領先的燃油車業被迫朝電動車轉型，卻在技術上難以追過美國特斯拉，在價格上被中國整車進口的低價電動車，打到糜糜卯卯。
例如德國福斯汽車26年前在德勒斯登開設的這座「透明工廠」（Transparent Factory），周二(12月16日)在最後一台整車下線之後，宣告全面停產。成為福斯汽車創立88年來，第一間全面停產的德國國內工廠。福斯去年也與工會達成協議，計劃於2030年前，裁減德國3萬5000個職位來降低成本。
義大利副總理兼外交部長 安東尼奧塔亞尼(12.12)：「我們需要推遲關於電動車的決定。從2035年起全面禁止非電動車是個極為嚴重的錯誤。在義大利，這將導致7萬7個工作流失。這是我們無法接受的。」
曾經的歐洲汽車大國德國與義大利，是歐洲減排步伐下受害最嚴重的國家，也因此成為這次歐盟政策大轉彎的主要推手。
歐洲環保團體則痛批相關改變是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。
歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「脫碳對我們所有產業來說都是巨大的變革，顯然也包括汽車產業，就其規模和變革性影響而言，這堪比、甚至超過一場新的工業革命。」
歐盟去年為了保護本土汽車業，宣告對中國進口的電動車加徵最高35.3%的反補貼稅。但從銷售數字上來說，這個政策卻遭遇極大失敗。
業內估計，2025年全年，中國車在歐盟與英國的銷量，將從2024年的40.8萬輛激增至70萬輛；這主要是因為，歐盟的關稅保護只針對電動車，至於油電車與傳統燃油車則維持10%的進口低稅率。中國車廠因此積極向歐洲客戶推銷油電車，導致歐盟對中國的電動車關稅，不只沒有收到實效，反令自家豬肉遭遇中方加徵反傾銷稅報復。
上海東方衛視主播：「商務部決定，自今天(12月17日)起對原產於歐盟的進口豬肉，及豬副產品實施最終反傾銷措施，裁定歐盟公司稅率為4.9%到19.8%，實施期限為五年。」
北京當局去年中對歐盟豬肉發起反傾銷調查，3個多月前(9月10日)還把歐盟進口豬肉的暫行保證金收取標準，訂在最高62.4%超高稅率。如今正式推出的反傾銷稅，雖然大幅降低至不到兩成，仍將對西班牙、荷蘭與丹麥等豬肉出口大國帶來不小的影響。歐盟對中方作法則表達憂慮，並評估是否符合WTO規則。
除了歐盟對中國加徵豬肉關稅做法，輕輕放下之外。英國新上任的「軍情六處」（MI6）第一位女性首長，周一(12月15日)發表就任以來首場演說時，也選擇把談話重點放在俄羅斯，對中國只以一段話帶過。
英國MI6局長 梅特維利（Blaise Metreweli）：「我們所有人，持續面對俄羅斯具侵略性向東擴張與修正主義威脅，試圖征服烏克蘭並干擾北約。」
演說中她只提出，MI6必須能夠持續協助政府理解中國的崛起，以及相關現象對英國國家安全的影響。
由於英國首相有意下個月展開任內首趟中國訪問，分析認為，她對中國與俄羅斯的不同態度，反映當前英國政府對中國的「顧忌」。
更多 TVBS 報導
羅浮宮罷工中！員工不滿工作條件、管理不當
iRobot宣告破產！亞馬遜曾想收購遭擋 創辦人嘆：三輸悲劇
柏林會談重大讓步 烏克蘭擬放棄入北約目標
歐盟同意「無限期凍結」俄央行資產 促烏克蘭無虞使用抵禦基金
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 19
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 407
李玉璽稱「想要小孩」 遭疑奉子成婚回應了
32歲男星李玉璽，今年初認愛大6歲的許允樂，相戀不到1年，今（17日）無預警結婚，獲得祝福。然而，許允樂的婚紗寬鬆，被疑肚皮有喜；對此，李玉璽透過公司否認。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 104
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 132
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 98
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 13 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 19
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5