開倒車？歐盟放寬2035油車禁售令 陸油電車搶市

歐盟長期以來以致力推動減排和環保自傲，如今為了確保自家汽車產業未來生計，也被迫宣告政策大轉彎。週二(12月16日)宣告放寬2035年計畫開展的「燃油車禁令」，容許汽車大廠可以藉由生產過程中，使用低碳燃料，或是歐洲生產的綠色鋼材，得到10%的碳排。外界預估這將進一步推動油電車的發展。而歐盟去年因為對中國進口電動車加徵反傾銷稅，遭中方開展歐盟豬肉的反傾銷調查報復。北京當局宣告周三起正式加徵反傾銷稅，至於稅率，則從3個多月前暫行最高62.5%，大幅下調至不到兩成。

廣告 廣告

燃油車內燃機排放的廢氣，多年來被視為是全球汙染與碳排放的主要來源之一。歐盟因此從2021年起，積極推動汽車碳排放歸零政策。

歐洲議會隔年(2022.06)更以339票贊成、249票反對的過半同意，通過2035年起，實質禁止銷售燃油車的新法案。

但如今，歐盟政策出現大轉彎。

歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「歐洲汽車業整體二氧化碳排放目標，到2035年要減排90%，並遵守技術中性原則。」

不但原定排放量從2021年的水準削減100%的目標，縮減到90%；歐盟同時推行一項新的「補償規則」，就是要求汽車製造商，必須使用低碳或是可再生的燃料，亦或是採用歐洲本地生產的綠色鋼材，來抵銷這回放寬的10%排放量。

歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「我們認為，這種補償機制，以及這種靈活性是該提案的基石，因為它能減少排放，並創造雙贏。」

歐盟執委會強調，這番政策改變，並沒有改變歐盟的氣候政策目標，相反地，是能讓汽車產業獲得更多彈性，同時也有助於歐洲本地的鋼鐵產業。

但歐盟官員沒有直說的卻是，過去幾年，歐洲汽車產業在快速減排步伐下，原本領先的燃油車業被迫朝電動車轉型，卻在技術上難以追過美國特斯拉，在價格上被中國整車進口的低價電動車，打到糜糜卯卯。

例如德國福斯汽車26年前在德勒斯登開設的這座「透明工廠」（Transparent Factory），周二(12月16日)在最後一台整車下線之後，宣告全面停產。成為福斯汽車創立88年來，第一間全面停產的德國國內工廠。福斯去年也與工會達成協議，計劃於2030年前，裁減德國3萬5000個職位來降低成本。

義大利副總理兼外交部長 安東尼奧塔亞尼(12.12)：「我們需要推遲關於電動車的決定。從2035年起全面禁止非電動車是個極為嚴重的錯誤。在義大利，這將導致7萬7個工作流失。這是我們無法接受的。」

曾經的歐洲汽車大國德國與義大利，是歐洲減排步伐下受害最嚴重的國家，也因此成為這次歐盟政策大轉彎的主要推手。

歐洲環保團體則痛批相關改變是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。

歐盟執委會氣候政策執委 胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）：「脫碳對我們所有產業來說都是巨大的變革，顯然也包括汽車產業，就其規模和變革性影響而言，這堪比、甚至超過一場新的工業革命。」

歐盟去年為了保護本土汽車業，宣告對中國進口的電動車加徵最高35.3%的反補貼稅。但從銷售數字上來說，這個政策卻遭遇極大失敗。

業內估計，2025年全年，中國車在歐盟與英國的銷量，將從2024年的40.8萬輛激增至70萬輛；這主要是因為，歐盟的關稅保護只針對電動車，至於油電車與傳統燃油車則維持10%的進口低稅率。中國車廠因此積極向歐洲客戶推銷油電車，導致歐盟對中國的電動車關稅，不只沒有收到實效，反令自家豬肉遭遇中方加徵反傾銷稅報復。

上海東方衛視主播：「商務部決定，自今天(12月17日)起對原產於歐盟的進口豬肉，及豬副產品實施最終反傾銷措施，裁定歐盟公司稅率為4.9%到19.8%，實施期限為五年。」

北京當局去年中對歐盟豬肉發起反傾銷調查，3個多月前(9月10日)還把歐盟進口豬肉的暫行保證金收取標準，訂在最高62.4%超高稅率。如今正式推出的反傾銷稅，雖然大幅降低至不到兩成，仍將對西班牙、荷蘭與丹麥等豬肉出口大國帶來不小的影響。歐盟對中方作法則表達憂慮，並評估是否符合WTO規則。

除了歐盟對中國加徵豬肉關稅做法，輕輕放下之外。英國新上任的「軍情六處」（MI6）第一位女性首長，周一(12月15日)發表就任以來首場演說時，也選擇把談話重點放在俄羅斯，對中國只以一段話帶過。

英國MI6局長 梅特維利（Blaise Metreweli）：「我們所有人，持續面對俄羅斯具侵略性向東擴張與修正主義威脅，試圖征服烏克蘭並干擾北約。」

演說中她只提出，MI6必須能夠持續協助政府理解中國的崛起，以及相關現象對英國國家安全的影響。

由於英國首相有意下個月展開任內首趟中國訪問，分析認為，她對中國與俄羅斯的不同態度，反映當前英國政府對中國的「顧忌」。

