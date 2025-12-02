開假罰單 台中12警涉貪被訴

台中市許姓警員等12名員警與17名汽車代辦業者勾結，利用法規漏洞，開立假罰單，台中地檢署依貪汙、偽造文書等罪起訴29人。（本報資料照片）

台中市許姓警員等12名員警與廖姓等17名汽車代辦業者勾結，開立假罰單，讓154名車主的牌照從「吊扣」變「吊銷」，代辦業者再以假罰單繳納罰款，讓車主可迅速重新領牌上路。台中地檢署偵查終結，依貪汙、偽造文書等罪起訴29人。市警局表示，將依《警察人員人事條例》將12名員警停職。

起訴指出，許員等12人明知依《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、裁罰車主外，還須吊扣牌照3至6個月；若未懸掛號牌或吊扣期間仍行駛等情形，除須受罰、禁止行駛，還將吊銷牌照。

「吊銷」處分雖比「吊扣」重，但吊扣期間車輛未掛牌上路遭警方開單裁罰吊銷後，因無從再吊扣牌照，可逕行驗車後，重新申請牌照立即上路。

廖姓等代辦業者發現法規漏洞，以代辦重新領牌業務招攬生意，並勾結員警開立假罰單，使吊扣車牌被吊銷，再由業者持假罰單繳納罰款、辦理牌照吊銷與換發程序，共154名車主因此提前3至6個月恢復使用車輛。

檢方偵結依貪汙、偽造文書等罪起訴員警、代辦業者共29人，其中秦姓與蔡姓警員主動自首，協助查出相關業者，建請免除其刑；許姓等9名警員坦承犯行，建請法院給予緩刑機會；林姓警員與廖姓業者犯後未坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

台中市警局表示，市警局主動清查民國109年至111年間涉案員警開出的「牌照註銷舉發單」，發現許員等12人開立不實罰單，隨即報請台中地檢署偵辦，並將12人記過調職，待收到起訴書後，會將12人停職。

市警局指出，交通部已於112年6月30日修法上路，新制規定若車輛有相關違規，員警須「當場移置保管」，並「當場扣繳牌照」，不得再讓車主當場領回；汽車牌照被吊銷或註銷後，須滿6個月並通過檢驗合格才能重新請領，避免再發生類似情況。