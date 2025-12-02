開假罰單「吊扣」牌照變「吊銷」！台中12警遭起訴 圖利4400萬

台中市警局12名員警與代辦業者勾結，開設不實交通違規檢舉單，助民眾牌照從「吊扣」變「吊銷」。 圖：取自苗栗縣警察局（示意圖）

[Newtalk新聞] 台中市警局驚爆圖利案件，許姓巡佐等各分局12名員警與廖姓等17名代辦業者勾結，將超速達60公里以上被吊扣牌照3至6個月的罰單改成「吊銷」，讓154位車主可以驗車後重新領牌上路，檢方指出，12名員警雖未收賄，但圖利業者金額至少4400萬元，全案依圖利罪、偽造文書罪起訴。

台中地檢署指出，第三分局許姓巡佐、交大李姓小隊長等12名員警受到廖男等17名代辦業者請託，開設不實交通違規檢舉單，使 「吊扣」的汽車牌照遭「吊銷」，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，並立即換發新牌照，使車主可重行開車上路。

廣告 廣告

許姓等12名員警協助此情，自2020年到2022年間，總計有154名車主以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛的不利處分，讓車主獲得提前使用車輛3至6個月不法利益，以租車每日為2300元換算，12名員警圖利金額甚高，合計超過4400萬元。

台中地檢署今日偵結，依貪污治罪條例之對主管事務圖利、刑法使公務員登載不實公文書及使公務員登載不實等罪嫌將29人起訴，其中秦姓、蔡姓員警因自首，進而查獲幕後配合的業者建請免除其刑，另許姓員警等9人，已坦承認罪，建請法院給予緩刑機會。

但其中一名林姓員警否認犯行，檢方認為其利用員警身分圖利他人，使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應；廖姓代辦業者僅承認為偽造文書，未能了解自身錯誤行為，建請法院處2人適當之刑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國道5號上演「瑪利歐賽車」！2車霸佔車道丟水球 國道警出手了

清潔隊員撿舊電鍋送拾荒老婦涉貪起訴！一審宣判出爐 法官不免刑原因曝