開健身房耗資8位數！傳「館長只出300萬」總監加碼爆1事

娛樂中心／綜合報導

過去以經營健身房起家的網紅館長（陳之漢），在打開知名度後陸續投入直播、電商平台、便當店與蛋捲等副業。不過，自從館長決定前進中國發展後，本土事業疑似受到衝擊。如今他遭3名資深員工控訴，指其多次錯誤決策影響生意；更傳出館長過去以合資模式開設健身房時，實際出資金額遠低於外界認知。公司總監吳明鑒指出，資本總額高達5400萬元，但館長僅出資300萬元，是所有股東中最少的，且這筆錢甚至還是向他借的。





廣告 廣告

針對「成吉思汗健身俱樂部」的合資過程，吳明鑒在臉書貼出契約書，顯示共有6人共同出資成立健身房，資本額5400萬元；其中館長僅出資300萬元，是所有股東中最低的一位。他更說：「幸好我大姊當初有留下文件。」

開健身房耗資5400萬！傳「館長只出300萬」契約曝總監：那筆我借他的

館長公司總監貼出合資企業書（圖／翻攝吳明鑒臉書）





臉書粉專「James hsieh 的幹譙時間 2.0」也轉發該貼文，並寫道：「400萬只出300萬，結果這300萬還是人家借他的。」網友更爆料，其中兩位姓秦的股東疑似是「鎢礦大王」廖家的「人頭股東」。後來廖家方面掌握館長涉嫌 A 錢的證據，雙方因此鬧翻；廖家退股給鄭姓股東接手。該名鄭姓股東經營保全公司，資金有限，將股份質借給銀行，被館長開直播痛罵後只好跑路。貼文更指，「館長最後空手套白狼，把整個公司接收。」粉專最後引用總監吳明鑒說法：「開這間公司的所有錢都是我找人來借的，他完全沒有出錢，現在竟然還要我們簽讓，真的３公分。」









原文出處：開健身房耗資5400萬！傳「館長只出300萬」契約曝總監：那筆我借他的

更多民視新聞報導

館長談房事稱：不行也得說行！傳求李進良「做增大術」秘辛曝

館長被爆床事直播忍淚 認「當天抱老婆」哭曝原因曝

館長被爆逼員工睡嫂子！蔡阿嘎走鐘獎「公開偷臭」

