開價1億也不去！田馥甄認了「沒意願上《浪姐》」：不是我的選擇

[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導

中國實境節目《乘風2026》（浪姐7）目前正在熱播中，今年也邀請不少台灣女藝人參與，金曲歌后田馥甄（Hebe）更是外界點名敲碗的人選之一。近8年未登上中國節目舞台的她，昨（14）日出席活動時，也親口證實這些年確實接過不少節目邀約，甚至連近來話題度極高的《乘風2026》都在其中。

田馥甄昨日出席活動時，也親口證實這些年確實接過不少節目邀約，甚至連近來話題度極高的《乘風2026》都在其中。（圖／田馥甄 IG）

昨天出席啤酒代言活動時，被問到近日討論度超高的《浪姐》，田馥甄也大方回應，坦言自己其實沒有這方面的意願。她表示：「每個人喜歡的、想要的不太一樣，那就不是我的選擇。我喜歡輕鬆舒服、隨心所欲一點。」一席話也立刻掀起討論。

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事實上，田馥甄過去就多次傳出接獲陸綜邀約。早在2020年，就有週刊爆料《中國夢之聲．我們的歌》曾兩度邀請她擔任固定嘉賓，還傳出祭出私人飛機接送，以及每集新台幣850萬元、全季高達1.02億元的酬勞條件，話題當時一度引發熱議，不過她最終並未點頭。

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