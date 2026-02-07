開價3萬8徵紅娘！ 台南「復古徵婚告示」背後藏洋蔥

台南市 / 綜合報導

你有看過這樣的徵婚啟事嗎？台南市南區有處民宅外牆貼出紅底黑字的徵婚告示，寫下牽線成功就會給紅娘3萬8千元，不過這張復古徵婚的背後，卻有段難過故事。屋主陳爸爸說，家裡的小兒子大三打工時出車禍意外離世，他擔心40歲的長子目前還是單身、心急如焚，才會著急用公告求緣分。

來到台南南區的小巷子內，這戶民宅外牆上的，大紅色的公告格外引人矚目，上頭用黑筆寫下，吾兒40未成親有人牽成，禮金3萬8千元，原來是父親幫兒子，親筆寫的徵婚啟事，當地居民說：「知道你的個性，知道你(其他)什麼東西，對不對，這樣(再)介紹才比較那個...有可能性啊。」

民眾建議可以在告示牌上，寫點兒子的個性或為人處事，就能提高牽線成功的機率，有人覺得新鮮，也有人說這樣傳統的公開徵婚很少見，但其實這張復古的徵婚啟事，暗藏洋蔥。

屋主陳爸爸說：「我第二個兒子大三的時候打工發生車禍，因為少年仔(大兒子)不會緊張，老的會緊張，現在他40(歲)了(還沒結婚)，對不對。」原來陳爸爸擔心不惑之年的大兒子，一直未成家又沒有另一半，才會著急用公告求緣分。

雖然大兒子大學時曾交過女友，但出社會後始終找不到合適對象，時間一久就把感情這回事放在一旁，下班後的嗜好就是打電動，名副其實的皇帝不急急死太監，不過本尊倒是老神在在，陳先生長子說：「我是隨緣派的，(對女生)沒有特別要求，主要是合得來為主吧，一起玩，玩在一起啊，然後想法不要偏差太多就好。」

屋主陳爸爸說：「(長子)個性就要大家相處之後才有辦法知道。」陳先生說對未來媳婦不敢要求太多，只希望對方孝順單純就好，至於3萬8千元給紅娘的報酬，只是表達感謝的小心意，若有人願意牽線，等確定成局後就會說到做到，希望兒子娶妻的願望能順利實現，讓家裡再熱鬧一點。

