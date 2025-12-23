《開元棋牌KY online》正式登台 大撒幣寵粉 天天送iphone 17 pro
（記者張芸瑄／綜合報導）全華人市場廣受歡迎的休閒娛樂遊戲品牌正式登台！台灣本土新創團隊「量創科技」今日宣布重大戰略佈局：正式將全球華人市場三大休閒娛樂品牌——開元棋牌 KYonline、KingMidas Games 以及 Habanero——共同代理引進台灣市場。此次合作展現量創科技的資源整合實力，也希望為台灣玩家帶來國際級娛樂體驗。
攜手國際品牌 打造多元娛樂陣容
本次引進的三大品牌各具特色，其中 Habanero 為全球性老虎機遊戲開發公司，專注於提供受監管市場的高品質數位內容。Habanero 以遊戲設計精緻、數學模型穩定及技術平台可靠聞名，並與歐洲、亞洲及拉丁美洲多地營運商合作，讓台灣玩家能體驗世界級遊戲標準。
同時，量創科技為開元棋牌與 KingMidas Games 在台灣的唯一授權平台（KYonline）。兩品牌深耕亞洲市場超過 13 年，累積眾多玩家支持，並在華人市場長期維持高知名度。量創科技將持續深耕在地化內容，推出符合台灣玩家喜好的遊戲作品。
高品質技術打造沉浸式娛樂體驗
《開元棋牌KY ONLINE》擁有專業技術團隊，並以高標準打造畫面與操作體驗。平台採用國際開發團隊與加密技術，為玩家提供安全穩定的環境。遊戲設計重視流暢與美感，帶來沉浸式的娛樂體驗。品牌亦定期更新內容，包括《戰神塞特2》、《黑悟空》、《百鬼夜行》等多款熱門遊戲。
推出回饋活動 多元遊戲機制上線
為慶祝品牌登台，量創科技宣布《開元棋牌KY ONLINE》將啟動「聖誕回饋活動」，主打「KY大撒幣寵粉—免登入用LINE馬上玩」主題，以優化玩家體驗為核心。平台將推出多項活動回饋與獨家遊戲內容，包含《小雞過馬路》、《企鵝危機》等多款輕鬆趣味作品，帶來豐富娛樂選擇。
神話主題新作《烈焰一路發》登場
本季主打新作《烈焰一路發》（Flame of Fortune）正式亮相！以東方神話「哪吒」為題材的旗艦機台，採用「1,024 路」中獎機制與「連鎖消除」玩法。遊戲內設有多重加成機制與特色轉盤，讓玩家享受挑戰樂趣。遊戲內另設「金光時刻」及「鎖定旋轉」等特殊玩法，增加互動性與趣味性。
【玩家提示1：挑戰加成轉盤】
只要連續消除五次即可啟動轉盤功能，提供多倍獎勵機會。
【玩家提示2：收集符號開啟轉盤】
集滿特定符號可進入「鎖定旋轉」環節，體驗多層次遊戲設計。
【玩家提示3：直接購買進階玩法】
提供「購買特色」功能，玩家可選擇進入高階挑戰關卡，體驗不同遊戲樂趣。
聖誕回饋登場 總獎金高達一億金幣
即日起至 12/24，《開元棋牌KY ONLINE》推出「聖誕儲值抽」活動，總獎金高達 1 億金幣。保底獎金為 1,000 萬金幣，最終直播抽獎將於 12/25 晚間 9 點舉行，邀請玩家共同參與，體驗節慶驚喜與豐富回饋。
聖誕雙旦限定 每日抽出限量iPhone 17 Pro
12/23 起至 2026/1/31，凡加入《開元棋牌KYonline》LINE 官方帳號並下載限定貼圖、完成註冊與首儲，即可獲得抽獎資格。活動期間每日將抽出限量 iPhone 17 Pro，好禮不間斷，邀請玩家一同迎接新年好運！
關於量創科技股份有限公司
量創科技股份有限公司（Creametric Co., Ltd.）為專注於遊戲開發的軟體服務企業，為開元棋牌唯一海外授權平台 KYonline，提供專業遊戲內容與完善的客戶服務。
官方 LINE：https://page.line.me/638vsqah
官方網址：https://kyonline.com/
