開先例！癱瘓主權國家電網 美首公開承認以網路戰攻擊委國民用設施

美軍3日凌晨在委內瑞拉首都加拉加斯發動對該國總統馬杜洛的抓捕行動，期間發生的精準大停電引發國際資安界高度關注。美國總統川普隨後坦承，行動前利用美方的「某種專業技術」關閉了該市燈光；美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也證實，美國網路司令部與太空司令部透過「疊加效應」（Layering different effects）為地面部隊開闢道路。這場行動代表著美軍首次公開將網路戰手段，直接應用於癱瘓主權國家民用基礎設施的實戰案例。

委內瑞拉經常停電。（資料照／《美聯社》）

綜合《Axios》與《Cybernews》報導，此次停電不同於傳統的物理破壞，具有極高的「外科手術式」精準度且迅速可逆。衛星遙測數據顯示，卡拉卡斯的網路路由在突襲前14小時即出現異常。專家分析，這並非單一數位武器的功勞，而是一場結合了電力干擾、電信攔截與電子戰的「多域操作」（Multi-domain operation）。由於委國電網設備老舊且缺乏投資，美軍駭客極易利用舊型系統的後門或漏洞進行滲透。影像紀錄顯示，燈光瞬間熄滅且無電力閃爍，暗示美軍是從內部數位系統接管了電表開關，而非外部轟炸。

委內瑞拉首都卡拉卡斯。 （資料照／《美聯社》）

資安專家與前FBI官員指出，美軍此舉體現了「最簡單、最有效」的作戰邏輯。美軍並未選擇摧毀昂貴的變電站，而是鎖定網路交換點、移動蜂窩網路與衛星鏈路等「數位地形」，以此阻斷馬杜洛政權的資訊傳遞與反應能力。然而，這種介於戰爭與執法之間的「灰色地帶」行動引發了倫理爭議。微軟前首席安全顧問史密斯（Sarah Armstrong Smith）警告，儘管停電僅持續數小時，但對醫院與緊急服務的潛在衝擊無法估計。更重要的是，這場行動模糊了軍事行動與法律執行的界線，可能為全球設定了「攻擊民用設施可被接受」的危險先例。

此外，這場行動也讓軍事分析家聯想到過去著名的「震網」（Stuxnet）病毒案例。專家擔心，這類先進的網路干預工具一旦公開化或流入民間，將加速全球網路軍備競賽與相關技術的擴散。目前委內瑞拉國家電力公司（Corpoelec）指稱這是「計劃性操縱」導致的綁架行為，而美方則將其視為針對「毒梟恐怖主義」的合法執法。這場發生在加拉加斯的「數位黑暗」，無疑已成為現代混合戰爭的教科書案例，揭示了未來衝突中，民用基礎設施將不可避免地成為核心戰場。

